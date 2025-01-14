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接見格林納達總理 習：增戰略對接

【明報專訊】國家主席習近平昨日上午在北京人民大會堂，會見來華正式訪問的格林納達總理米切爾。習近平指出，近年來中格關係穩定發展，雙方相互尊重、平等相待，政治互信不斷鞏固，各領域務實合作成果豐碩，人民友誼日益深厚。中方願同格方一道，加強兩國發展戰略對接，推動中格合作收穫更多成果，更好造福兩國人民。

習：要總結關係發展成功經驗

新華社報道，昨上午米切爾前往天安門廣場，向人民英雄紀念碑敬獻花圈。米切爾是今年首名訪華外國領導人。

在會晤時，米切爾就西藏定日地震向中國政府和人民表示誠摯慰問。習近平對此表示感謝，並稱中國政府有信心有能力取得抗震救災的勝利。

習近平強調，維護和發展中格關係，符合中格兩國和兩國人民的根本利益。雙方要總結復交20年來兩國關係發展的成功經驗，為中格關係長期高水平發展擘畫新藍圖。習近平指出，中方始終高度重視與加勒比國家的關係，願繼續為此地區的國家經濟社會發展提供力所能及的幫助，深化雙方的全面合作伙伴關係。

米切爾感謝去年風災援助

米切爾感謝中方在去年7月該國遭受特大颶風後及時提供援助。米切爾表示，格中關係過去20年來不斷深化。格方堅定恪守「一個中國」原則，中國的主權和領土完整必須得到尊重。格方期待不斷加強對華合作。

昨天，總理李強也在人民大會堂與米切爾舉行會談。會談後，兩國總理共同見證簽署共建「一帶一路」、經濟、貿易、綠色發展、文化、新聞、氣候變化等領域多項雙邊合作文件。

格林納達位於東加勒比海向風群島的最南端，總人口11.4萬。中格於1985年10月1日建交。但在1989年7月，格政府宣布與台灣當局「建交」。直到2005年1月20日，格林納達棄台，中格復交。

相關字詞﹕李強 一個中國原則 格林納達 習近平

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