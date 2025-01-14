「玻璃大王」將准辦福耀科大 捐出100億 目標中國版史丹福

【明報專訊】福耀集團董事局主席、「玻璃大王」曹德旺捐資100億元（人民幣，下同，約106億港元）的福建福耀科技大學（暫名）將獲得內地教育部正式批准設立。校長王樹國近日在福耀集團年會期間表示，籌備多年的福耀科技大學計劃今年開始招生。王樹國透露，曹德旺為福耀科技大學設定的目標是辦成中國版的美國名校史丹福大學。
教育部網站昨日公示的《擬同意設置本科高等學校名單》，12所大學獲准設立、2所大學獲准更名，福耀科技大學名列其中，也是名單上唯一的民辦學校。
年內招生 料收1.3萬全日制生
據福耀科技大學官網介紹，該校是以民辦公助、非營利的形式，與福州市政府合作創辦的一所新型應用型、研究性大學。大學定位是理工科為主的綜合高水平研究型大學，辦學層次為本科和研究生教育，目前設立材料科學與工程學院、計算機科學與工程學院、機械工程與自動化學院、車輛與交通工程學院、健康科學學院、數字經濟與管理學院、馬克思主義學院，以及基礎教學部。此前，福耀科技大學計劃招收1.2萬至1.3萬個全日制學生，其中6000至6500個本科生。
曹德旺表示，學校計劃在全球自主招生，重點針對港澳台及亞洲地區學生，招生標準和國內排名前5%的大學看齊。
「玻璃大王」曹德旺2021年捐贈3億股福耀玻璃股票成立河仁慈善基金會，宣布首期捐資100億元投入籌建福耀科技大學。曹德旺曾表示，有必要會再捐100億元。福耀科技大學2022年在福州高新區南嶼鎮流洲島正式動工，校園首期基建面積約87萬平方米。校園於2023年底竣工，曹德旺曾表示要在2024年開始招生，但當時學校未獲教育部批覆同意。
聚焦材料科學精密儀器裝備
對於福耀科技大學，曹德旺表示，辦學是「探索和改革」，探索公益基金辦學的新模式；針對國家社會需求的轉型來培養人才，聚焦材料科學、精密儀器與裝備、電子信息工程等製造業高端技術短板，打造世界一流的名校。
王樹國去年底表示，大學要與產業、社會深度融合，注重科研成果的社會效益，順應社會需求培養人才，要跳出傳統封閉學科模式，直接與社會、世界對話。曾擔任10年西安交通大學校長的王樹國，2024年3月被聘為福耀科技大學校長；在王樹國之前，福耀科技大學先後聘請廈門大學原校長朱崇實、中科院院士梅宏擔任校長。
內地民辦非營利研究型高校迄今發展並非一帆風順。2018年設立的西湖大學獲馬化騰、王健林等富商支持，著名生物學者施一公出任校長，曾揚言要5年追上清華、北大，15年追上加州理工。阿里巴巴創始人馬雲2015年聯同企業家、學者創立「湖畔大學」，2021年因應當局要求規範高校名稱，「降格」為「湖畔創業研學中心」。
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