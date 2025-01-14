「玻璃大王」將准辦福耀科大 捐出100億 目標中國版史丹福

教育部網站昨日公示的《擬同意設置本科高等學校名單》，12所大學獲准設立、2所大學獲准更名，福耀科技大學名列其中，也是名單上唯一的民辦學校。

年內招生 料收1.3萬全日制生

據福耀科技大學官網介紹，該校是以民辦公助、非營利的形式，與福州市政府合作創辦的一所新型應用型、研究性大學。大學定位是理工科為主的綜合高水平研究型大學，辦學層次為本科和研究生教育，目前設立材料科學與工程學院、計算機科學與工程學院、機械工程與自動化學院、車輛與交通工程學院、健康科學學院、數字經濟與管理學院、馬克思主義學院，以及基礎教學部。此前，福耀科技大學計劃招收1.2萬至1.3萬個全日制學生，其中6000至6500個本科生。

曹德旺表示，學校計劃在全球自主招生，重點針對港澳台及亞洲地區學生，招生標準和國內排名前5%的大學看齊。

「玻璃大王」曹德旺2021年捐贈3億股福耀玻璃股票成立河仁慈善基金會，宣布首期捐資100億元投入籌建福耀科技大學。曹德旺曾表示，有必要會再捐100億元。福耀科技大學2022年在福州高新區南嶼鎮流洲島正式動工，校園首期基建面積約87萬平方米。校園於2023年底竣工，曹德旺曾表示要在2024年開始招生，但當時學校未獲教育部批覆同意。

聚焦材料科學精密儀器裝備

對於福耀科技大學，曹德旺表示，辦學是「探索和改革」，探索公益基金辦學的新模式；針對國家社會需求的轉型來培養人才，聚焦材料科學、精密儀器與裝備、電子信息工程等製造業高端技術短板，打造世界一流的名校。

王樹國去年底表示，大學要與產業、社會深度融合，注重科研成果的社會效益，順應社會需求培養人才，要跳出傳統封閉學科模式，直接與社會、世界對話。曾擔任10年西安交通大學校長的王樹國，2024年3月被聘為福耀科技大學校長；在王樹國之前，福耀科技大學先後聘請廈門大學原校長朱崇實、中科院院士梅宏擔任校長。

內地民辦非營利研究型高校迄今發展並非一帆風順。2018年設立的西湖大學獲馬化騰、王健林等富商支持，著名生物學者施一公出任校長，曾揚言要5年追上清華、北大，15年追上加州理工。阿里巴巴創始人馬雲2015年聯同企業家、學者創立「湖畔大學」，2021年因應當局要求規範高校名稱，「降格」為「湖畔創業研學中心」。

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