柯抗告駁回 民眾黨質疑法院「屈從上意」

綜合《聯合報》、「中時新聞網」等台媒報道，柯文哲抗告失敗，台媒稱其「確定在看守所過年」。民眾黨昨透過聲明表示，對高院裁定駁回抗告，民眾黨深感遺憾與痛心難過。

批高院配合檢方押人取供

民眾黨表示，柯文哲及其律師團已逐一說明毫無動機與可能逃亡，而柯更無串證疑慮，高等法官卻視若無睹，執意配合台北地檢署，仍企圖在審判程序，透過押人取供的侵害人權手段，補強北檢證據薄弱的起訴，令人無法接受，「台灣司法墮落至此，令人難過與痛心」。

民眾黨批評，全案經4個月偵查，搭合輿論操弄炒作、抄家滅黨式偵辦，在偵查完結、正式起訴之後，如今硬要持續羈押禁見，不僅剝奪人身自由，更嚴重侵害柯文哲的防禦權與公平審判要求，民眾黨及關心司法人權的民眾都難以接受。

民眾黨發言人戴于文表示，上周六（11日）逾10萬人上街，展現捍衛司法正義的決心，讓全民看見「綠色威權、司法不公」的壓迫。民眾黨正告台灣領導人賴清德，停止將司法作為個人攻擊政治對手的工具，還給台灣社會基本的公平正義；也請賴停止迫害打壓在野監督力量。

民眾黨強調，全力支持柯文哲捍衛清白，陪伴所有支持者繼續前進，民眾黨將全力作為人民後盾，捍衛司法、守護台灣的決心永不退縮。