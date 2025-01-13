明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

柯抗告駁回 民眾黨質疑法院「屈從上意」

【明報專訊】台北地方法院日前再開庭，裁准台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲等人涉京華城案移審法院後繼續羈押，柯文哲等被起訴人提出抗告，台灣高等法院前天深夜駁回並禁止接見通訊，柯等4人將在看守所過年。民眾黨昨日表示，過去一連串司法動作，「顯見政治辦案斧鑿斑斑，台灣司法墮落至此，令人難過與痛心，高院認定仍有勾串之虞，莫非執意屈從上意、積極協助檢方辦案」。

綜合《聯合報》、「中時新聞網」等台媒報道，柯文哲抗告失敗，台媒稱其「確定在看守所過年」。民眾黨昨透過聲明表示，對高院裁定駁回抗告，民眾黨深感遺憾與痛心難過。

批高院配合檢方押人取供

民眾黨表示，柯文哲及其律師團已逐一說明毫無動機與可能逃亡，而柯更無串證疑慮，高等法官卻視若無睹，執意配合台北地檢署，仍企圖在審判程序，透過押人取供的侵害人權手段，補強北檢證據薄弱的起訴，令人無法接受，「台灣司法墮落至此，令人難過與痛心」。

民眾黨批評，全案經4個月偵查，搭合輿論操弄炒作、抄家滅黨式偵辦，在偵查完結、正式起訴之後，如今硬要持續羈押禁見，不僅剝奪人身自由，更嚴重侵害柯文哲的防禦權與公平審判要求，民眾黨及關心司法人權的民眾都難以接受。

民眾黨發言人戴于文表示，上周六（11日）逾10萬人上街，展現捍衛司法正義的決心，讓全民看見「綠色威權、司法不公」的壓迫。民眾黨正告台灣領導人賴清德，停止將司法作為個人攻擊政治對手的工具，還給台灣社會基本的公平正義；也請賴停止迫害打壓在野監督力量。

民眾黨強調，全力支持柯文哲捍衛清白，陪伴所有支持者繼續前進，民眾黨將全力作為人民後盾，捍衛司法、守護台灣的決心永不退縮。

上 / 下一篇新聞