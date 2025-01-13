明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

全國商務工作會議 今年聚焦振消費

【明報專訊】全國商務工作會議上周六至周日（11至12日）在北京召開，為全面貫徹落實中央經濟工作會議精神，全國商務系統將重點落實推進提振消費專項行動、加強擴大消費品「以舊換新」及穩定外貿、推動貿易高質量發展等8個方面工作。

新華社報道，提振消費方面，會議要求加強消費場景創新多元化、擴大服務消費、發展數碼消費、加快構建高標準市場體系、完善現代商貿流通體系。就穩定外貿，會議要求加快培育外貿新動能、拓展跨境電商、發展綠色貿易、推動貿易數碼化。多措並舉支持企業開拓多元化國際市場，積極擴大進口，創新提升服務貿易，創新發展數碼貿易。

促推動「以舊換新」 擴電商外貿

會議亦要求促進吸引外資穩存量擴增量，營造一流營商環境；有序擴大自主開放和單邊開放，持續營造「投資中國」品牌，發揮國家級經濟開放區引資載體效應，加強外資企業服務保障。同時主動對接國際高標準經貿規則、高水平建設開放平台，推動自貿試驗區改善和擴大改革任務授權，優化開放平台功能，推動展會質素提升。

產業鏈供應鏈國際合作方面，提升對外投資合作質量，深化對外投資管理體制改革，完善海外綜合服務體系。此外，會議要求加強務實經貿合作，推動高質量共建「一帶一路」深入落實；積極參與全球經濟治理，加強多雙邊區域經貿合作；參與世貿組織改革，擴大面向全球的高標準自貿區網絡，深化雙邊經貿關係；防範化解重大風險，堅決維護國家安全。

商務部長王文濤會上表示，要全面推進商務領域各項改革發展任務、「十五五」規劃編制工作。同時要辦妥歲末年初安全生產、市場保供等工作。

上 / 下一篇新聞