全國商務工作會議 今年聚焦振消費

新華社報道，提振消費方面，會議要求加強消費場景創新多元化、擴大服務消費、發展數碼消費、加快構建高標準市場體系、完善現代商貿流通體系。就穩定外貿，會議要求加快培育外貿新動能、拓展跨境電商、發展綠色貿易、推動貿易數碼化。多措並舉支持企業開拓多元化國際市場，積極擴大進口，創新提升服務貿易，創新發展數碼貿易。

促推動「以舊換新」 擴電商外貿

會議亦要求促進吸引外資穩存量擴增量，營造一流營商環境；有序擴大自主開放和單邊開放，持續營造「投資中國」品牌，發揮國家級經濟開放區引資載體效應，加強外資企業服務保障。同時主動對接國際高標準經貿規則、高水平建設開放平台，推動自貿試驗區改善和擴大改革任務授權，優化開放平台功能，推動展會質素提升。

產業鏈供應鏈國際合作方面，提升對外投資合作質量，深化對外投資管理體制改革，完善海外綜合服務體系。此外，會議要求加強務實經貿合作，推動高質量共建「一帶一路」深入落實；積極參與全球經濟治理，加強多雙邊區域經貿合作；參與世貿組織改革，擴大面向全球的高標準自貿區網絡，深化雙邊經貿關係；防範化解重大風險，堅決維護國家安全。

商務部長王文濤會上表示，要全面推進商務領域各項改革發展任務、「十五五」規劃編制工作。同時要辦妥歲末年初安全生產、市場保供等工作。