明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

下假棋 3象棋冠軍終身禁賽 41人操縱賽果被罰 有人賽場現金交易

【明報專訊】國家體育總局棋牌運動管理中心昨日在北京召開警示教育會，通報象棋「錄音門」事件調查情况，處罰象棋「特級大師」、世界冠軍趙鑫鑫及中國象棋第20名棋王汪洋等41名違規者；其中，昔日棋王趙鑫鑫、汪洋及鄭惟桐終身禁賽。公告指，多名中國象棋選手、教練員買棋、賣棋、行賄、受賄，且部分人違規時間長、頻率高，極大干擾全國象棋競賽的公平公正，嚴重損害行業社會形象。

有選手做中間人 有教練率全隊集資行賄

新華社報道，棋牌運動管理中心副主任、紀委書記蓋紅艷表示，調查發現全國象棋錦標賽、全國象棋男子甲級聯賽等涉及存在買賣棋問題，選手參與買賣棋的主要目的是晉升等級、私分獎金和提升等級分。她指出，有選手為獲「特級大師」等級榮譽稱號，比賽期間與多人提前安排賽果並協商價格；有選手為晉升「運動健將」，經中間人買通隊友和對手，以搭便車形式參加團體賽獲晉升資格；有選手兼任教練員，扮演中間人主動參與商量買賣棋；有教練為團體成績帶領整隊集資參與買賣棋。

違規11年 體育總局批損公正

蓋紅艷表示，調查結果反映象棋行業賽風賽紀問題，買賣棋時間跨度長，違規行為2012至2023年長達10多年，由下「人情棋」、「默契棋」逐漸演變為「買賣棋」；同時涉案者多，從個別棋手逐漸衍生成利益小團體，甚至有中間人參與，充當買賣掮客；違規行為亦隱蔽度高，大部分選手是在賽事期間商量賽果、金額，有人甚至攜帶大量現金至賽區交易，或經親友帳號交易。

蓋紅艷表示，此次查處有效打擊象棋行業違規行為，提高業者對違規行為危害的認知，對營造公正的象棋業界環境起警示作用。

根據中國象棋協會微信公眾號發布的情况通報，共41人有經行賄、受賄等方式不同程度參與買賣棋等違規行為，其中趙鑫鑫、汪洋、鄭惟桐終身禁賽、撤銷中國象棋協會技術等級稱號。31人被處以禁賽6個月至7年6個月，另有4人通報批評。

2023年4月，網上出現一段12分鐘錄音，內容涉及全國冠軍王天一買賣棋。同年9月19日，中國象棋協會公布對「錄音門」事件的處罰，查明王天一、王躍飛等選手有買棋賣棋操縱比賽等違規行為，時間跨度長、頻次高，性質惡劣、情節嚴重，判以終身禁賽、撤銷所有稱號。棋牌運動管理中心多名官員隨後被免職。

上 / 下一篇新聞