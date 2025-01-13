下假棋 3象棋冠軍終身禁賽 41人操縱賽果被罰 有人賽場現金交易

有選手做中間人 有教練率全隊集資行賄

新華社報道，棋牌運動管理中心副主任、紀委書記蓋紅艷表示，調查發現全國象棋錦標賽、全國象棋男子甲級聯賽等涉及存在買賣棋問題，選手參與買賣棋的主要目的是晉升等級、私分獎金和提升等級分。她指出，有選手為獲「特級大師」等級榮譽稱號，比賽期間與多人提前安排賽果並協商價格；有選手為晉升「運動健將」，經中間人買通隊友和對手，以搭便車形式參加團體賽獲晉升資格；有選手兼任教練員，扮演中間人主動參與商量買賣棋；有教練為團體成績帶領整隊集資參與買賣棋。

違規11年 體育總局批損公正

蓋紅艷表示，調查結果反映象棋行業賽風賽紀問題，買賣棋時間跨度長，違規行為2012至2023年長達10多年，由下「人情棋」、「默契棋」逐漸演變為「買賣棋」；同時涉案者多，從個別棋手逐漸衍生成利益小團體，甚至有中間人參與，充當買賣掮客；違規行為亦隱蔽度高，大部分選手是在賽事期間商量賽果、金額，有人甚至攜帶大量現金至賽區交易，或經親友帳號交易。

蓋紅艷表示，此次查處有效打擊象棋行業違規行為，提高業者對違規行為危害的認知，對營造公正的象棋業界環境起警示作用。

根據中國象棋協會微信公眾號發布的情况通報，共41人有經行賄、受賄等方式不同程度參與買賣棋等違規行為，其中趙鑫鑫、汪洋、鄭惟桐終身禁賽、撤銷中國象棋協會技術等級稱號。31人被處以禁賽6個月至7年6個月，另有4人通報批評。

2023年4月，網上出現一段12分鐘錄音，內容涉及全國冠軍王天一買賣棋。同年9月19日，中國象棋協會公布對「錄音門」事件的處罰，查明王天一、王躍飛等選手有買棋賣棋操縱比賽等違規行為，時間跨度長、頻次高，性質惡劣、情節嚴重，判以終身禁賽、撤銷所有稱號。棋牌運動管理中心多名官員隨後被免職。