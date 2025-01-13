黑色產業逃遍東南亞 遠及迪拜烏克蘭

【明報專訊】針對中國公民的電訊詐騙的發家史也是一部逃亡史，主力犯罪集團已從發源地和主要受害群體生活的中國內地外逃至世界各地，除了已遭重擊的緬北，以及近日成輿論焦點的緬東南，同在東南亞的柬埔寨、菲律賓，甚至志在晉身金融中心的迪拜、受戰火摧殘的烏克蘭也出現黑色產業聚集趨勢。
泰國接壤的柬埔寨邊境城市波貝（Poipet）或是中國電訊詐騙集團聚集地之一。據《曼谷郵報》報道，一名31歲泰國「豬仔」上周三（8日）從波貝一棟大廈14樓墮亡，泰國前總理他信指控該大廈是電騙總部、主腦是中國人「小馬」。
港口城市西哈努克港（Sihanoukville，又稱西港）是柬埔寨華人最多的城市之一，也是電騙重災區。中國駐柬埔寨大使館多次提醒中國公民謹慎前往。妙瓦底也有一個「賽西港園區」，宣稱是以西港為「榜樣」。
迪拜園區相若緬甸 有指較「人性化」
中國駐迪拜總領事館近年多次呼籲，切勿到阿聯酋從事電訊詐騙、網絡賭博等違法行為。據新華社報道，江蘇南京去年就一宗特大跨境電訊網絡詐騙案一審公開宣判，被告供述稱，在遠離市區的工業園區聚集大量詐騙公司，運作模式相若緬甸電騙園區。「紅星新聞」引述迪拜電詐受害者表示，迪拜較緬甸「人性化」，交納贖金就能獲釋。
菲律賓馬尼拉警方去年10月搗破一個電訊詐騙基地，拘捕254人，包括190名中國大陸人、兩名台灣人及62名菲律賓人。中國駐烏克蘭大使館2021年曾表示，有人利用社交平台誘騙中國人到烏克蘭工作，從事跨境網絡賭博和電騙。