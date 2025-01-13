黑色產業逃遍東南亞 遠及迪拜烏克蘭

泰國接壤的柬埔寨邊境城市波貝（Poipet）或是中國電訊詐騙集團聚集地之一。據《曼谷郵報》報道，一名31歲泰國「豬仔」上周三（8日）從波貝一棟大廈14樓墮亡，泰國前總理他信指控該大廈是電騙總部、主腦是中國人「小馬」。

港口城市西哈努克港（Sihanoukville，又稱西港）是柬埔寨華人最多的城市之一，也是電騙重災區。中國駐柬埔寨大使館多次提醒中國公民謹慎前往。妙瓦底也有一個「賽西港園區」，宣稱是以西港為「榜樣」。

迪拜園區相若緬甸 有指較「人性化」

中國駐迪拜總領事館近年多次呼籲，切勿到阿聯酋從事電訊詐騙、網絡賭博等違法行為。據新華社報道，江蘇南京去年就一宗特大跨境電訊網絡詐騙案一審公開宣判，被告供述稱，在遠離市區的工業園區聚集大量詐騙公司，運作模式相若緬甸電騙園區。「紅星新聞」引述迪拜電詐受害者表示，迪拜較緬甸「人性化」，交納贖金就能獲釋。

菲律賓馬尼拉警方去年10月搗破一個電訊詐騙基地，拘捕254人，包括190名中國大陸人、兩名台灣人及62名菲律賓人。中國駐烏克蘭大使館2021年曾表示，有人利用社交平台誘騙中國人到烏克蘭工作，從事跨境網絡賭博和電騙。