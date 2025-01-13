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電騙集團避查赴緬 軍閥庇護獲利

【明報專訊】內地演員王星自泰國被誘騙至緬甸電騙窩點，將侵害中國兩岸四地民眾已久的跨國電訊網絡詐騙再次擺上枱面。緬北果敢「四大家族」去年遭「毁滅性打擊」後，緬東南的妙瓦底在近年崛起為下一個「電騙天堂」。

發源台灣 華南曾「詐騙之鄉」林立

針對華人的電騙產業最早源於台灣，隨着台灣電騙集團在本世紀初將基地搬到對岸福建，當地人接受招募後快速學會，迅速推廣到全國各地，福建安溪、廣東電白、湖南婁底、浙江溫州、海南儋州等成全國知名「詐騙之鄉」。目前，東南亞電訊詐騙集團的中、高層管理人員仍有許多來自前述地區，2023年掃蕩緬北「四大家族」專案組亦是在公安部統籌下由溫州公安偵辦。內地強力打擊後，騙徒最初在國內各地流竄，之後逃到東南亞，一度與台灣詐騙集團合流。

近年緬甸政局動盪，為犯罪集團提供最佳棲身地。緬甸有複雜歷史和民族問題，導致至今軍閥割據、數十年內戰不止。2021年內戰全面爆發，中央緬甸軍政府勢力難以覆蓋邊境地區，各地方武裝為維持軍隊開支，在經濟落後的緬甸最容易籌集資金的方法，是直接從事或庇護非法產業。

緬甸東南部克倫邦的妙瓦底緊鄰泰國邊界，各大產業園2020年前陸續出現，隨後幾年迅速發展壯大。以「KK園區」為例，據衛星圖顯示，2019年初仍一片荒蕪，3年後已有一定規模，隨後二至四期2023年底已落成，第五期正建設。妙瓦底內部還能再分為不同軍頭掌控的不同區域，其中王星被尋回的水溝谷（Shwe Kokko）位於妙瓦底北面約5公里，由克倫邊防軍（BGF）最高指揮官索奇督（Saw Chit Thu）保護；妙瓦底主城區是索奇督的親信索木董（Saw Moe Tone）的地盤；南邊的KK園區則屬於索丁溫（Saw Tin Wen）；再往南則處於克倫民族聯盟（KNU）、克倫佛教軍（DKBA）的勢力範圍。

稱妙瓦底軍政府勢力強 學者料更易打擊

西南政法大學犯罪學副教授謝玲2021年發表論文，分析緬甸成電騙溫牀的四大因素：治理混亂、具一定程度的水電網絡等基礎設施、房租及僱用成本低、資金轉移及洗錢難度低。文章指出電騙集團正從緬北向妙瓦底轉移的趨勢，並提出應對策略。首要是採取政治及法律手段，向緬甸軍政府施壓、與當地少數民族團體聯手。

謝認為，妙瓦底的政治環境有異緬北，緬甸軍政府更有可能介入地方事務，使得中國警方對打擊妙瓦底電騙犯罪更有望取得成效。另外，謝亦建議在中國主導的湄公河流域六國「瀾湄合作協議」框架下跨國聯合執法，構建安全的互聯網金融監管體系；嚴厲打擊偷渡、跨國人口販運等罪行，切斷犯罪組織新血來源。

明報記者

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