反詐博主：楊澤琪被賣緬甸 將獲釋 《孤注一擲》原型郝振東歸因輿論關注 料贖金少

最後接觸 父見眼角瘀青女友「被分手」

楊海濤表示，自己是退伍軍人，首次出國卻是為尋找或已身陷電騙園區的兒子。他接受媒體採訪時表示，兒子上月29日與父母視像通話稱「平安」，惟語氣異常，未提及國外行程。他當時發現其眼角有瘀青，楊澤琪解釋是拍戲妝容。元旦後，楊澤琪曾在新聞網站跟帖留言向女友通風報信，女友之後收到楊的微信消息稱「以後不要再聯繫」，懷疑其手機被他人控制。

泰國皇家警察總督察塔猜上周四表示已立案調查。湄索移民檢查站紀錄顯示，楊上月20日下午乘車抵達檢查站，職員詢問並用中文警示牌提醒防騙，楊自稱到湄索旅遊。

發布楊澤琪消息的郝振東2020年曾被誘騙到緬北果敢從事「殺豬盤」，兩個月後在中國警方協助下逃離，帶走過百份被騙女性資料交給警方，曾接受央視等多間內地傳媒採訪，被認為是電影《孤注一擲》原型之一。郝2022年開設「抖音」帳號，發布防騙宣傳片，不時分享緬甸電騙園區放人消息。

郝振東昨表示，由於事件發酵，楊澤琪又是軍人後代，所以園區會放人，「應該也不會索要多少贖金，只給園區拿個路費就能走。如果事情比較順利，楊澤琪過兩天就能回國。」

旅業料新春華客減一兩成 泰稱重視安全

泰國當局再三强調王星等人被綁架與泰方無關，內地民眾仍對當地安全感到憂慮。面對內地客退票，泰國國家旅遊局上周六在微博稱，高度重視遊客安全，將盡最大努力為中國遊客提供優質旅遊體驗，並稱「中泰一家親」，歡迎中國遊客在農曆新年假期赴泰觀光。泰國旅行社協會（ATTA）最新估計，春節假期中國遊客或下降10%至20%。

王星事件引發軒然大波，為營救身陷電騙園區的人員而發起的在線共享文檔「星星回家計劃」，截至上周六晚9時已有逾1500則求助信息。據「中國駐泰國大使館」微信公眾號發布消息，中國駐泰吳志武公使昨會見泰國警察總署總督察塔猜警上將。塔猜通報泰警方近期就中國公民失聯案的工作，重申將加強防範和打擊跨國犯罪，維護泰中公民安全和合法權益。

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