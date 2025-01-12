公安指李宜雪「恐怖障礙」 網民籲亮相

南昌警千字通報 指已出院

這份由南昌市公安局和南浦街道辦事處聯名發布的長篇通報，列舉李宜雪自2019年至2024年間的多次「擾鄰」紀錄，指出警方因此累計出勤34次，處理過她揚言自殺、侮辱誹謗、音響擾民等行為，她甚至導致上下層4戶鄰居搬家。

通報稱33歲的李宜雪去年12月14日接受精神鑑定後閉門不出，並曾將長柄鐮刀刀尖伸出門外，最終12月22日被多部門聯合送往江西省榮軍優撫醫院就診。醫院經過近兩周的觀察後，於1月4日確認她患有「強迫性障礙、特定恐怖障礙及人格障礙」，並評估為3級危險性。

儘管醫院建議她留院治療，李宜雪及其父親最終選擇出院。李父於1月6日向醫院提出申請，並於1月10日完成出院手續。不過部分網友質疑，與其發布長篇大論通報，都不如讓李宜雪「公開亮個相」有效。

李宜雪2022年舉報遭當地輔警猥褻，隨後被強制送院近2個月，此後多次在網上維權。她12月14日發出求救短片，指派出所長帶人闖入其家，「他們太可怕了，10幾個男的對付我」，引發關注及支持。