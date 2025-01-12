中國學生疑探軍情 密歇根大學停上海交大合作

眾議院要求 指交大軍事實驗多

美國密歇根大學1月10日在官網發聲明宣布，該校校長小野三太（Santa J. Ono）當天作出了該項決定。眾議院中國特設問題委員會主席穆羅爾此前致函小野，要求他結束與上海交大的聯合項目。穆羅爾指出，上海交大有大量與中國軍方協同的實驗室、先進的兩用研究項目，幫助推動中國軍事現代化和情報搜集能力。

聯邦當局指控，2023年8月在格雷林營附近發現5名中國學生疑似拍攝這座軍營的夏季演練。早在2020年，2名在密歇根大學攻讀碩士學位的中國公民因為非法拍照位於佛羅里達州基韋斯特的一座海軍航空基地的地點，而被判處監禁。

小野三太回函稱，全面審議後，啟動為期6個月的程序，以「正式結束」與上海交大的合作伙伴關係。他表示，大學雖然珍惜國際學術合作，但是「高度重視國家安全事宜」，並將加強篩查國際學生簽證。

密歇根大學是過去5個月內第3所因特設委員會提出國安風險問題，而終止與中國高校合作的美國大學。其中，加州大學柏克萊分校終止了與清華大學的合作。