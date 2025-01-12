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中英財金對話重啓 達互利共識 英願持久合作 中：歡迎拓人民幣服務

【明報專訊】時隔6年重啟的中英經濟財金對話昨在北京舉行，國務院副總理何立峰表示中方願同英方一道，進一步拓展經濟財金合作，為發展穩定互惠的中英關係提供更多動力；英國財相李韻晴（Rachel Reeves，又譯里夫斯）強調願與中方加強經濟財金領域務實合作，發展連貫、持久、相互尊重的英中關係。

對話由雙方牽頭人何立峰、李韻晴共同主持，新華社指雙方達成一系列互利共贏的成果和共識，兩人還共同出席第四屆中英金融服務峰會。

何立峰冀拓穩定互惠關係

李韻晴籲坦率面對分歧

路透社報道，李韻晴稱與北京「務實且可預料」的關係將有助於促進經濟增長和貿易，此訪是確保英方能更多地進入世界第二大經濟體；倫敦是中國公司尋求建立全球足迹的跳板，「通過資本市場，我們有機會深化中英之間的聯繫」。

李韻晴提到，坦率面對雙方之間的分歧，並將維護國家安全作為本屆政府的首要職責，英方可以與中國建立起符合國家利益的長期經濟關係，她期待中國今年在倫敦發行首隻海外主權綠色債券。何立峰表示，中國歡迎英國金融企業拓展人民幣服務、推動人民幣更深入地國際化。

被問對華徵電車稅

英財相：按國家利益決定

李韻晴昨在北京探訪英國品牌布朗普頓單車店，當被問及英國是否會效仿歐美對中國電動汽車加徵關稅時，她表示會基於國家利益做出決定，稱英國汽車製造商大量出口到中國市場，「我們希望幫助它們發展」。也有議員批評她無視香港人權危機，前港督彭定康直指向中國「下跪」，也難以拯救英國經濟。

李韻晴率領的訪團成員包括渣打主席韋浩思、匯豐主席杜嘉祺等多名銀行家。她還會見了中國國家副主席韓正，今天將訪問上海。

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