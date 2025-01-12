緬北血腥電騙園曝光 「豬仔」隨意毆打轉賣

剁指拔甲囚籠 血迹隨處見

央視報道，大量電騙集團在緬甸北部快速興建大規模電騙園區，主動向緬北各武裝勢力尋求庇護，通過高薪招聘、組織偷渡等方式招募人員，實施針對中國公民的電騙犯罪。除了電騙，還衍生非法拘禁、綁架、強姦、敲詐勒索、故意傷害、故意殺人等犯罪活動。

拔指甲、剁手指、泡水牢、吊起來毆打等酷刑，在園區裏普遍存在。對業績不好或稍有不從的電騙人員，集團殘忍毆打，極端虐待，甚至殘害致死。警方破獲緬北電騙園區後發現大量犯罪證據，每個園區都有高牆、鐵絲網、碉堡、大鐵籠，隨處可見噴濺血迹。

此前，中緬合作摧毀緬北果敢「四大家族」犯罪集團，臨近中國邊境的緬北地區規模化電騙園區被全部剷除。惟泰緬邊境等不靠近中國邊境的電騙園區，仍然在誘騙、販賣、綁架中國公民。

曼谷綁至妙瓦底 兩女返國

《新京報》報道，與王星一樣被騙到緬東妙瓦底的還有兩名年輕中國女子，她們上月27日在泰國曼谷被帶到妙瓦底，拘禁在大象園區的大象國際度假村酒店，綁匪勒索每人20萬元。她們一開始可以隨便使用手機，後來在1月5日與外界失聯。王星事件發生後，家屬才公開求助，二人於9日、10日分別返抵國內。目前家屬僅稱事件涉及綁架勒索，警方正在調查，但未披露詳情。