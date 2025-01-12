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王星抵滬 「最強女友」願助星星們回家 逾千受害家屬求救 駐泰使館：勿墮招聘陷阱

【明報專訊】赴泰國「工作」被拐賣至緬甸妙瓦底電騙園區的中國籍演員王星，昨凌晨返抵上海，隨即在新浪微博發帖感謝中國政府和中泰執法部門，並向女友嘉嘉表白「愛能戰勝一切」。網民紛對事件圓滿落幕表示祝賀，同時亦擔憂大批仍被困緬甸的同胞，呼籲當局加緊救人。中國駐泰使館提醒中國公民警惕「高薪招聘」陷阱，也不要在泰非法務工。

王星與女友乘搭的FM840航班（曼谷飛上海）昨凌晨零時55分抵達浦東國際機場，獲安排於特別通道離開，避開傳媒。凌晨一時半，該航班乘客陸續從機場到達出口走出，多數不知道與王星同機。

凌晨抵機場 發帖謝中泰部門

凌晨近4時，王星稍事安頓後，用微博帳號「演員_王星」發帖，開首「我是中國公民王星」，稱自己已回到祖國懷抱，「這個讓我感到溫暖、踏實、自由的懷抱；在異國他鄉，是祖國的強大給了我勇氣和希望」。

王星感謝所有朋友、網友，也強調「非常感謝中國政府，中國駐泰、駐緬大使館，中泰警方等各個執法部門」的一直努力，「最後感謝我的女朋友，love can fight everything（愛能戰勝一切）」。

在王星發帖前一個小時，其女友嘉嘉已用「失眠爹地」在微博報平安，稱「直到真正踏上祖國領土的此刻，（心情）才稍感平靜」。她提到出發前已做好最壞的打算，然而「不可逆的局」在每一個人的力所能及（協助）下，峰迴路轉。

女友「教科書式求救」獲讚

嘉嘉姓康，她在王星失聯後，第一時間蒐集資料報警、聯繫大使館求助，又在網上公開事件詳情，獲多個知名藝人轉發，擴大影響，同時親身赴泰國跟進最新動態，其高調積極、邏輯清晰，被喻為「教科書式求救」。

網民普遍對嘉嘉大表讚譽，在王星報平安帖下方排最前的留言是「你有全世界最好的女朋友」，點讚數（逾4萬）十倍於「感謝強大的祖國吧」留言。也有多則留言指出：「地表最強女友把王星救回來了。那其他人怎麼辦？」內地媒體報道，被困緬甸求救文檔「星星回家計劃」，已有超過1000位家屬填寫。

中國使館：免簽入境勿工作

對相關情况，嘉嘉希望藉着「救援王星」的熱度，為救援電騙受害者出一分力，包括將總結一些求助渠道，希望幫到大家。「改變正在發生，而看見則是第一步；相信光明，終會勝過黑暗。」她昨表示，後續會持續更新，願更多「星星」找到回家的路。

中國駐泰使館昨凌晨發公告，除了提醒來泰中國公民不要輕信「高薪工作」、「包機票食宿」等虛假承諾，以免受騙上當；同時重申，根據中泰免簽協定，入境對方國家從事工作、學習等須事先批准的活動須在入境前辦妥相應簽證。公告提到，如果是免簽入境泰國，請勿在泰從事非法務工等與免簽規定不相符的活動。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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