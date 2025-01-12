15萬人集會撐柯 抗議綠營損司法

小草包車北上 國民黨派副秘書長現身

活動下午2時在台北自由廣場舉行，10℃低溫天氣下，現場一帶仍擠滿人潮。不少台南、新竹等南部的小草（柯文哲支持者）包旅遊巴北上。群眾在現場不斷高喊「綠色威權，釘孤枝」、「司法不公，釘孤枝」、「賴清德放人」等口號。

國民黨派出黨副秘書長江俊霆、智庫副執行長凌濤和黨發言人楊智伃等人到場支持。台大前校長管中閔也在facebook發聲「司法要有脊梁，不為權勢附庸」表態支持。民進黨立院黨團總召柯建銘則形容民眾黨有關行動是「天大荒謬的事情，自尋死路」。

妻妹到場 強調柯「絕對沒貪污」

眾人頭戴印有柯文哲肖像面具，高舉明鏡，映照司法醜陋。柯文哲妹妹柯美蘭致詞時數度哽咽，強調柯文哲絕對沒有貪污，190頁的起訴書有11個「起疑」、68個「可能」、5個「疑似」，卻沒有一項真正金流。柯美蘭說，柯文哲願支付新台幣7000萬元保金、戴電子腳鐐、辭去黨主席，就是為了探視父親，結果仍被認為要逃亡。

柯文哲妻子陳佩琪致詞回憶，檢廉去年8月把他們家翻箱倒櫃想查金流，結果柯文哲被羈押4個月，只換來「某時地」。致詞結束後，陳佩琪和柯美蘭兩人在台上向群眾鞠躬致謝，現場準備寫有「柯爸病危，請讓阿北回家盡孝」的布條，民眾不斷高喊「讓阿北（阿伯）回家」。

綠燈照自由廣場 黃國昌：宣戰時刻

活動至傍晚，主辦單位將自由廣場牌樓打上象徵綠色恐怖的綠色燈光。民眾黨代理黨主席黃國昌致詞表示，過去曾是白色的自由廣場，標記着台灣人民前仆後繼推倒黨國體制，當初人民用選票把蔡英文、賴清德送進總統府，但民進黨卻成為自己過去最討厭的模樣。

黃國昌強調，民進黨現在把司法檢調作為政治追殺的工具，面對賴清德的獨裁與威權，他要告訴賴，民眾黨不害怕，今天就是宣戰時刻。黃國昌最後請民眾黨公職人員現場向支持者致謝，他登上宣傳車後喊話「不是衝不了總統官邸，而是選擇不衝」。此舉讓警方大為驚訝，立刻指揮百名待命警力擋在路口保護官邸。