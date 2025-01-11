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王星回國 中方誓剷騙窩 逾900人求救被「賣豬仔」

【明報專訊】中國演員王星被「賣豬仔」到緬甸詐騙園區，日前獲救回泰國後，獲泰警確認為人口販運受害者，昨晚由曼谷乘搭飛機返回中國。中國公安部昨直言，電騙境外窩點規模仍然龐大、攻防對抗不斷加劇升級，但強調將堅決「盯着打、追着打」，堅決摧毀境外詐騙窩點。

據央視消息，王星及其家屬昨晚在泰國警方的護送下，從機場綠色通道登機。現場圖片顯示，王星戴漁夫帽、口罩，身穿紅色T恤，在女友陪同下查驗證件、步向登機走廊。

中國駐泰國使館昨晚發聲明，稱在中泰雙方的共同努力下，中國公民王某已於當地時間10日晚離泰回國。聲明提到，針對這宗由網絡詐騙引發的個案，泰方迅速展開營救行動，有效保障當事人及時獲得解救，中方對此表示感謝。

泰警署：若有反偵查困難很多

泰國國家警察總署督察長塔查猜前日接受新華社專訪時指出，在接到中方求助後，泰方動用監控錄像、電話紀錄等技術，追蹤王星位置。他解釋，案件調查進展較快，是因為王星從素萬那普機場出發後，中途基本沒有停留，所乘車輛非常明確地直奔邊境。警方很快循線找到司機，從而獲得確切信息。塔查猜稱，倘若半路出現換車、曲折路線等反偵查做法，調查將會困難很多。

王星被拐案引發全國關注，民間出現統計被困緬甸受害同胞的求救文檔「星星回家計劃」，目前已有超過900條登記信息。

公安部：境外大量園區「追着打」

在昨日的記者會上，公安部發言人張明披露，2023年7月展開打擊緬北涉中國電信詐騙犯罪專項工作以來，截至2024年底，已累計拘捕5.3萬名中國籍涉詐疑犯，徹底摧毀臭名昭著的緬北果敢「四大家族」犯罪集團，形容專項工作「取得階段性重大戰果」，「四大家族」犯罪集團案件已陸續進入訴訟環節。

不過張明提到，當前電騙犯罪形勢依然嚴峻複雜，案件仍處高發期，詐騙手法加速翻新，詐騙分子緊跟社會熱點，迎合個人喜好，為各年齡段、各職業背景、各學歷層次的人量身定制劇本，受騙群體廣泛。

此外，境外仍存在大量為電騙提供場所的所謂「科技園」、「開發區」等。張明強調，將對境外詐騙窩點全面開展國際執法合作，堅持不懈「盯着打、追着打」，堅決摧毀境外詐騙窩點，通緝重大涉詐逃犯。

相關字詞﹕緬甸園區 電騙 人口販賣 王星

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