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北京聞風：「真金白銀」促經濟 鞏信心促升級 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】10日，財政部副部長廖岷在「中國經濟高質量發展成效」系列新聞發布會表示，2025年的財政政策充分考慮了加大逆周期調節的需要，將「非常積極」。

多地開工2025重大項目

皖首批投資逾4000億

從內地近期出台的一系列提振經濟舉措，已可看到相關迹象。新年伊始，各地密集部署推進重大項目建設，中央財政則拿出首批810億元（人民幣，下同）促消費品「以舊換新」。北京學者指出，近期一系列經濟舉措，既有「真金白銀」，又指向明確，不僅鞏固市場信心，也促進產業轉型升級。

北京、江蘇、安徽、陝西、浙江、上海、重慶等地近日相繼宣布2025年首批重大項目開工。江蘇一季度計劃開工億元以上項目2807個；安徽第一批開工重大項目622個，總投資達4057.5億元；重慶一季度共304個重大項目開工投產，總投資達3860億元。

北京大學經濟學院教授蘇劍認為，內地當前有效需求不足，擴大內需是宏觀調控的當務之急。基礎設施建設以及其他重大項目的推進，都是全方位擴大內需（中央經濟工作會議要求）的一部分，是「對症下藥」，也是對此前相關政策的落實。

本輪啟動的重大項目主要集中在高精尖產業、基礎設施、民生改善等領域。例如，安徽池州近期開工的項目中，有年產20萬噸竹碳基新材料項目、池州星移聯信衛星智能承載星座項目等，蕪湖三山經開區啟動總投資63.8億元的新型算力項目。浙江嘉興則有大圭電子年產3億顆先進封裝晶片項目、雷鳥光學年產120萬顆Micro-LED全彩光引擎光機建設項目等。北京預計在近期推進建設兩條地鐵新線。

投資具導向 重產業體系建設

中國宏觀經濟研究院經濟研究所副所長吳薩認為，本輪投資沒有「廣撒胡椒面」，而是注重固本培元、立足長遠，具有一定引導性和指向性。一方面補短板、補漏項，注重在基礎設施、民生項目領域的投資，一方面則注重推動現代化產業體系的建設，以應對和引領新一輪技術革命和產業變革。

以舊換新有效刺激消費

消費者民企受益

此外，近期出台的消費品「以舊換新」、促服務消費20條等，頗受外界關注。近日，中央財政已預下達2025年消費品「以舊換新」首批資金810億元。從近期公布的數據看，2024年「以舊換新」促消費成效顯著。蘇劍認為，「以舊換新」是擴大消費和投資的一個行之有效的手段。

吳薩認為，本輪「以舊換新」不但促消費，更有利於企業提質增量，比如有意引導家電、汽車等消費品的綠色化、智能化。此外，在消費品領域，民營經濟佔絕對主導地位，本輪促消費不但消費者受益，還將為內地民營經濟帶來利好。

文：鍾鳴九

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