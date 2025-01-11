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FT：習擬派代表赴美 「史無前例」出席就職禮

【明報專訊】美國當選總統特朗普就任在即，他早前邀請中國國家主席習近平出席就職禮。外媒引述消息報道，北京將派高級特使代表出席，可能的人選是國家副主席韓正或外長王毅。

料為韓正王毅 美方盼蔡奇

英國《金融時報》昨日引述消息人士報道，北京已告知特朗普的過渡團隊，將由一名高級官員代表習近平出席特朗普的就職典禮，這名特使將與特朗普的團隊舉行會談。知情人士指出，習近平可能會派遣國家副主席韓正，或中共政治局委員、外長王毅。

一名知情人士表示，特朗普的一些顧問，希望中共中央書記處書記蔡奇出席典禮，因為他是中共政治局常委，權力遠超韓正或王毅。另一名了解特朗普團隊內部觀點的消息人士說，由於特朗普邀請的是習近平，如果中方只派王毅或韓正層級的特使，特朗普可能會不高興。

但報道提到，中國過去皆派中國駐美大使出席美國總統就職典禮，因此任何一名中國官員遠道而來參與，都將會是「史無前例」。中國駐華盛頓大使館沒對報道置評。

路透：美仍擬打擊華車企

另一方面，拜登政府即將離任，仍然計劃下星期敲定打擊中國汽車軟件和硬件的規則。路透社報道，美國商務部長雷蒙多表示，已經消化所有意見，現時要出台相關規定，「這真的很重要，因為我們不想等到路上有200萬輛中國製的汽車上路，才意識到我們面臨威脅」。

美國商務部去年9月提議，禁止在美國道路行駛的聯網汽車使用中國軟件、硬件。此舉等同禁止中國製汽車進入美國市場。未來幾年，全球車廠在美銷售的汽車，也必須移除關鍵的中國製造軟硬件。代表通用、豐田、現代等車廠的汽車創新聯盟（Alliance for Automotive Innovation），10月曾要求將生效時間至少再延長一年，以滿足硬件要求。

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