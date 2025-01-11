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助強軍利非利己 避西方獨大

【明報專訊】中國對非投資的項目類型日益多樣化，從農業、基建、製造業等傳統產業拓展到綠色發展、數字經濟等新興領域。當中最矚目的是基建，過去10年來，中國企業累計在非洲簽訂承包工程合同額超過7000億美元，完成營業額超過4000億美元。

中企高速造基建 非安全形勢複雜

根據《中國—非洲國家共建「一帶一路」發展報告》2024版藍皮書，中企已在非洲各國累計參與新建和改造鐵路超過一萬公里、公路近10萬公里、橋樑近千座、港口近百個、輸變電線路6.6萬公里、骨幹通訊網絡15萬公里。

這些項目大多在「一帶一路」倡議的框架下，以極高的速度推進。然而，基建完工後，如果沒有穩定的環境，根本不能發揮效益。

非洲安全形勢嚴峻複雜。王毅此次訪非，周三到乍得總統府會見完該國總統穆罕默德，離開數小時後，乍得總統府就遭武裝分子襲擊，至少20人死亡。又如王毅訪非最後一站的尼日利亞雖然是非洲大國，但亦是全球第八大受恐怖主義影響最嚴重國家，「博科聖地」、「伊斯蘭國西非省」等跨國恐怖組織和本地武裝團伙頻繁發動各類襲擊，南部產油區常見綁架、搶劫案，部分地區存在叛軍。

非洲聯盟（非盟）2013年提出組建一支快速反應部隊，設計於低強度戰爭中，能在極短時間範圍內作出武力干涉的戰鬥部隊，任務亦包括人道救援與救助、維和任務及預防衝突與調停等。

美撥款助建部隊 華緊隨支援

2014年，美國時任總統奧巴馬宣布將向非洲撥款5.5億美元，支持建立非洲快速反應部隊。同年底，南非時任總統祖馬訪華，中國國家主席習近平承諾幫助非盟建立快速反應部隊，消息當時引起西方各國強烈反應。

2015年，習近平在聯合國大會會議期間宣布，5年內提供一億美元支持非盟常備軍建設，並建設8000人的聯合國維和待命部隊。2016年，中國又單獨向西非國家經濟共同體常備軍援助了500萬美元的武器裝備。分析認為，中國幫助非洲各國加強軍警力量建設，旨在協助反恐、維護自身在當地利益，亦避免美歐等國在當地獨大。

明報記者

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