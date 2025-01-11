華軍援非洲10億 培訓7000軍警 王毅：不允許霸權強權在非興風作浪

王毅新年首個外訪行程按慣例前往非洲，訪問納米比亞、剛果共和國、乍得和尼日利亞，他周四分別與尼日利亞總統提努布、外長圖加爾會晤，並與圖加爾共同會見記者。

支持非洲方式解決非洲問題

中國外交部單獨發新聞稿披露王毅闡述「非洲安全」議題。據新聞稿，有記者問及中國將如何幫助非洲維護和平穩定，王毅表示，中國將堅定支持非洲人以非洲方式解決非洲問題，非洲人民完全有智慧、有能力也有權利解決好自己的問題，中方反對外部勢力以任何形式干涉非洲國家的內政，支持非盟和各次區域組織發揮建設性作用，支持非洲的大國加強引領性行動，推動通過對話協商化解矛盾分歧，通過政治途徑解決熱點問題。

續支持建設常備軍 維和反恐

王毅宣布，中國將堅定支持非洲加強和平安全能力建設，將同非方建立落實全球安全倡議伙伴關係，打造倡議合作示範區，推進安全共築伙伴行動，向非方提供10億元無償軍事援助，幫助非洲國家培訓6000名軍隊人才和1000名警務執法人員；中方還將繼續支持非洲常備軍和快速反應部隊建設，支持非洲國家開展維和反恐行動。

王毅重申，中方願同非方共同開展十大伙伴行動，利用好中非合作論壇北京峰會宣布的3600億元額度資金支持，深化各領域合作，助力非洲國家消除不安全的土壤，以發展振興實現長治久安。

尼日利亞是西非國家，人口2.27億為全非洲最多，西非國家經濟共同體（西共體）總部設在該國首都阿布賈，現任輪值主席是尼總統提努布。去年中尼提升為全面戰略伙伴關係。近年來，萊基深水港、阿布賈城鐵等「一帶一路」合作項目在尼落地。

稱尼日利亞重要 擬擴合作

尼：國際舞台支持中方

王毅與圖加爾會談時表示，尼日利亞是具有世界影響的非洲大國，是「全球南方」的重要成員，在非洲和平發展事業中發揮不可替代的重要作用；中方願發揮基建傳統合作優勢，擴大貿易金融合作規模，打造投資合作新亮點，進一步拓展深化中尼務實合作，「希望尼方維護好中方企業、人員的安全和合法權益」。

圖加爾表示，尼方讚賞中國發揮的世界影響力，積極致力於促進尼中兩個偉大國家之間的友誼與合作；尼方堅定恪守一個中國原則，將繼續在國際舞台上支持中方立場，推動尼中關係實現更高水平發展。

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