模特兒及燈光師赴泰失聯 遭遇似王星 「豬仔」家屬乘關注湧現求助

藝名星星的王星1月3日遭綁架，引發中泰兩國高度關注後於7日獲救，愈來愈多苦主家屬湧現「蹭熱」求助，演藝界更多類似的案件也浮出水面。綜合《現代快報》、「紅星新聞」等內地媒體報道，25歲模特楊澤琪、21歲孫姓燈光師赴泰國工作失聯，遭遇與王星失聯類似。

華使館籲家屬及時赴泰報警

據楊澤琪表哥表示，來自河北保定市的楊澤琪，上月8日在微信通告群看到「劇組通告」，並添加通告上的微信參與報名，通過視像面試後前往泰國，上月20日在泰緬邊境失聯 ；要求楊澤琪去泰國的演藝公司，與誆騙王星的為同一間公司。中國駐清邁總領事館的工作人員昨建議，楊澤琪家屬要及時前往泰國報警，當泰警立案後，總領館將立即跟進敦促泰方調查。

除了楊澤琪，據「大象新聞」報道，河南許昌的賈女士表示，兒子小孫也遭遇了與王星類似的騙局。賈女士說，去年底，在浙江橫店鎮從事燈光師工作的小孫，經「顏十六」安排自浙江杭州飛赴泰國曼谷，落地後經人接上一輛汽車開走，次日便和家人失聯。賈女士所稱的「顏十六」，也曾誆騙王星前去泰國「拍戲」。浙江東陽市公安局橫店派出所有工作人員表示，賈女士兒子的遭遇確有此事，目前案件正在調查。

174人家屬聯合求救

此外，湖南科技大學商學院大三學生劉俊傑上月26日從廣州飛泰國曼谷，除夕夜跟母親微信通話後失聯至今。劉母曹女士稱，兒子社交帳號的IP地址顯示在電騙園區集中的緬甸妙瓦底。

前天，一份「174位『星星』被困緬甸聯合求救」的文件在網上流傳，家屬要求中國官方將這174人營救回國。昨日，北京金山辦公公司稱，有關被困人員家屬使用WPS雲文檔建立「聯合求救文檔」，已第一時間將相關信息上報國家有關部門。

長期研究跨境犯罪的廣東警官學院副教授莊華認為，緬甸電騙活動屢禁不絕的原因，主要是上網人數不斷增加，詐騙手法不斷更新，總有適應時勢的新騙術產生。莊華認為，除了做好對相關犯罪行為的打擊、治理，也需要不斷提高年輕群體本身的反詐防範意識。