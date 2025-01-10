明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

模特兒及燈光師赴泰失聯 遭遇似王星 「豬仔」家屬乘關注湧現求助

【明報專訊】內地演員王星被電騙集團從泰國綁架至緬甸事件仍持續發酵，「00後」男模特楊澤琪近期也在泰緬邊境失蹤，21歲孫姓燈光師同樣赴泰國工作失聯。楊澤琪父親昨表示，兒子遭遇與王星類似，他將飛赴泰國前往中國駐泰國大使館，尋求泰國警方立案。

藝名星星的王星1月3日遭綁架，引發中泰兩國高度關注後於7日獲救，愈來愈多苦主家屬湧現「蹭熱」求助，演藝界更多類似的案件也浮出水面。綜合《現代快報》、「紅星新聞」等內地媒體報道，25歲模特楊澤琪、21歲孫姓燈光師赴泰國工作失聯，遭遇與王星失聯類似。

華使館籲家屬及時赴泰報警

據楊澤琪表哥表示，來自河北保定市的楊澤琪，上月8日在微信通告群看到「劇組通告」，並添加通告上的微信參與報名，通過視像面試後前往泰國，上月20日在泰緬邊境失聯 ；要求楊澤琪去泰國的演藝公司，與誆騙王星的為同一間公司。中國駐清邁總領事館的工作人員昨建議，楊澤琪家屬要及時前往泰國報警，當泰警立案後，總領館將立即跟進敦促泰方調查。

除了楊澤琪，據「大象新聞」報道，河南許昌的賈女士表示，兒子小孫也遭遇了與王星類似的騙局。賈女士說，去年底，在浙江橫店鎮從事燈光師工作的小孫，經「顏十六」安排自浙江杭州飛赴泰國曼谷，落地後經人接上一輛汽車開走，次日便和家人失聯。賈女士所稱的「顏十六」，也曾誆騙王星前去泰國「拍戲」。浙江東陽市公安局橫店派出所有工作人員表示，賈女士兒子的遭遇確有此事，目前案件正在調查。

174人家屬聯合求救

此外，湖南科技大學商學院大三學生劉俊傑上月26日從廣州飛泰國曼谷，除夕夜跟母親微信通話後失聯至今。劉母曹女士稱，兒子社交帳號的IP地址顯示在電騙園區集中的緬甸妙瓦底。

前天，一份「174位『星星』被困緬甸聯合求救」的文件在網上流傳，家屬要求中國官方將這174人營救回國。昨日，北京金山辦公公司稱，有關被困人員家屬使用WPS雲文檔建立「聯合求救文檔」，已第一時間將相關信息上報國家有關部門。

長期研究跨境犯罪的廣東警官學院副教授莊華認為，緬甸電騙活動屢禁不絕的原因，主要是上網人數不斷增加，詐騙手法不斷更新，總有適應時勢的新騙術產生。莊華認為，除了做好對相關犯罪行為的打擊、治理，也需要不斷提高年輕群體本身的反詐防範意識。

相關字詞﹕緬甸 報案 失蹤 綁架 泰國 電詐

上 / 下一篇新聞