蘇州日人遇襲案開審 被告罪名未公布

據日本共同社引述消息人士透露，被告在案發前從外地來到蘇州，沒有工作和家庭，深感孤獨。日本富士電視台的報道稱，庭審未對日本傳媒開放，而日本駐上海總領事出席庭審；報道指出，中方迄今未詳細解釋事件背景，審判過程中將揭露多少犯罪動機，備受外界關注。

事發去年6月24日下午，蘇州日本人校巴抵達蘇州高新區塔園路新地中心巴士站時，疑兇斬傷一對等校巴的日本人母子，校巴保母胡友平制止傷人時被殺死，警方事後拘捕疑兇，稱他姓周，52歲，無業，案發時剛從外地來蘇州。

石破茂盼盡早訪華

受事件影響，加上稍後深圳發生「9‧18」日本男童遇害事件，日本政府多次敦促中方加強安全措施保護日本公民，中日民間也出現不友好言論。隨着案件陸續進入司法程序，近期中日雙方亦持續互動。

繼日本外相岩屋毅訪問中國後，日本執政聯盟的自民黨幹事長森山裕和公明黨幹事長西田實仁將組團於下周一（13日）訪華3天，重啟「日中執政黨交流機制」。日本首相石破茂在與兩人會面時，表示希望自己能夠盡早訪華，對中日執政黨交流機制會議成果表示期待，希望能夠通過會議的重啟，推進各級別中日間交流。

森山裕預計將帶着石破茂親筆信訪問中國，當中提及朝鮮發射彈道導彈等問題，他表示，「日中發揮怎樣的作用十分重要，有很多協商事項」。