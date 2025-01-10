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七常委部署西藏救災 令提高房屋抗震能力

【明報專訊】西藏日喀則定日縣周二（7日）發生6.8級地震，中共中央政治局常委會昨（9日）開會研究部署定日抗震救災工作，要求進一步提高重點地區房屋、基礎設施抗震能力和地震災害應對能力，做好各項應急準備。

截至昨下午3時，定日地震共監測到1211次餘震，最大震級4.4級，災民增至6.15萬人，3612間房屋倒塌。西藏應急管理廳副廳長郝濤稱，地震遇難人數維持在126人。災區共設置224個安置點，4.75萬名受災群眾已完成初步安置，基本生活得到保障。

救災昨日進入第三日，在地震受災最為嚴重的長所鄉古榮村，據《環球時報》報道，30套活動板房已基本建設完成，抗震、保溫性能好，室內溫度能保持在10℃以上；災區多個鄉村都在加緊建設保溫板房。

習：抗震救災總體順利

中共中央總書記習近平主持召開政治局常務委員會會議，會議稱地震發生以來，廣大黨員幹部群眾團結奮戰，克服高寒缺氧困難，搜救被困人員，「最大限度減少人員傷亡，抗震救災總體順利」。

會議強調，要把工作做得更細一些，全力救治受傷人員，用心用情保障受災群眾基本生活，統籌好臨時安置和過渡期安置，確保受災群眾溫暖過冬，加快災後恢復重建，抓緊做好基礎設施修復和廢墟清理工作，切實做好社會穩定工作，及時排查化解各類矛盾糾紛。

另外，中央組織部從代中央管理的黨費中向西藏劃撥5000萬元人民幣，用於支持抗震救災等工作。

AI合成「男孩被壓」相

當局籲舉報造謠

地震消息牽動人心，不過假消息亦不少。近日網上流傳的一張「被壓廢墟下的小男孩」照片，顯示一名五彩冷帽的小男孩被壓在倒塌廢墟，全身鋪滿塵土，圖中孩子的左手有6隻手指。該圖片被揭發是AI合成，原始作者去年11月發布，並聲明是由AI生成。西藏網信部門呼籲網民對網上蓄意編造、傳播散布謠言等違法行為，通過微信公眾號、App等平台舉報。

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