敘利亞授銜疆獨軍官 華：底線不容改 促新政府履行反恐義務 重申不干涉內政

TIP頭目獲授准將 另兩維人上校

新華社引述傅聰稱，安理會近期就敘局勢發表主席新聞談話，明確各國應打擊安理會列名的所有恐怖組織，拒絕為恐怖分子提供庇護；據報道，敘利亞軍隊近日向多名外國恐怖作戰分子授予高級職位，其中包括安理會列名的恐怖組織「突厥斯坦伊斯蘭黨」，也就是「東伊運」的頭目，中方對此表示嚴重關切。

「中方呼籲敘利亞履行反恐義務，防止任何恐怖勢力利用敘領土威脅別國安全。」傅聰亦重申，中方對敘利亞長期奉行友好合作政策，從不干涉敘利亞內政。

傅聰指出，中方期待敘利亞各派從國家和人民長遠利益出發，開啟開放包容政治解決進程。中方願同國際社會一道，繼續為推動敘利亞實現平穩過渡、逐步走上和平發展之路努力。

路透社報道，敘利亞新政府吸納有份推翻阿薩德政權的外籍士兵，來自中國的維吾爾人庫達別爾迪（Abdulaziz Dawood Khudaberdi），亦稱「扎希德」（Zahid），獲任命為准將，他是TIP在敘利亞部隊的指揮官。TIP網站聲明提及，另外兩名維吾爾士兵阿卜杜薩馬德、艾哈邁德被授予上校軍銜。

敘利亞前總統巴沙爾‧阿薩德上月被反政府軍推翻，現實際掌權的伊斯蘭組織「沙姆解放組織」（HTS）重組軍隊，上周宣布的近50個新軍方職位中，至少有6個被授予外國人，包括維吾爾人、約旦人和土耳其人。

曾拍片威脅「解放」新疆

據估計，在長達13年的敘利亞內戰期間，有數千名維吾爾人前往敘利亞，與叛軍並肩作戰。目前TIP在敘利亞至少有數百名戰士，其目標是在中國和中亞部分地區建立一個伊斯蘭國家。在阿薩德政權去年12月8日倒台後，TIP曾發布戰鬥人員手持機槍、身穿軍裝影片，點名新疆地區的幾座城市，號召維人「解放」新疆，揚言將在新疆發動攻擊。一些成員並威脅要將自敘利亞軍方繳獲的武器庫存，拿來對付中國。

中國常駐聯合國副代表耿爽12月17日說，敘利亞領土不得被用於支持恐怖主義，威脅他國安全，各國有義務打擊包括「東伊運」等被安理會列名的恐怖組織。

巴沙爾2023年9月訪華時，與國家主席習近平共同宣布建立中敘戰略伙伴關係。當時習近平強調支持敘利亞加強反恐能力建設，巴沙爾也表示堅決反對任何干涉中國內政的行為。目前中方與敘國新政府的關係走向，備受外界關注。

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