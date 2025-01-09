明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

藏震災民儲糧充飢 嚴寒燒糞取暖 有村莊逾400人缺帳篷 當局宣布轉入災後重建

【明報專訊】西藏日喀則發生6.8級地震後，救援工作在-16℃左右的氣溫進行，有當地災民稱帳篷緊缺。當局昨救出逾400名被困者，並宣布救援搜救工作已轉為災民安置和災後重建。國務院副總理張國清前日已趕赴受災最重的定日縣長所鄉，他表示，要繼續開展人員搜救，挨村挨戶搜救人員，確保不落一人。

西藏自治區應急管理廳廳長洪力昨在新聞發布會上，公布此次地震有126人遇難，188人受傷。當地醫療機構已收治327名患者，超過三分之二已出院。重傷患者主要腦外傷。

逾2/3傷者出院 重症主要腦外傷

在受災最為嚴重的長所鄉古榮村，全村近40戶人家的房屋均受損，部分變成廢墟。一名村民稱，當地許多人幸運逃了出來，但是房子塌了，他們跑得急還沒來得及拿厚衣服。拉孜縣部分村莊依然缺乏物資。「財新網」引述拉孜縣曲下鎮桑珠村村委旦增平措表示，村內有400多人仍缺帳篷，多自行安置或住在村中，基本上靠自救。吃飯也成問題，村民多靠自家儲存的糌粑等充飢。地震第一晚，因缺少暖氣設施，當地村民靠燒牛糞取暖。

央視播放的畫面顯示，救援人員在震中周圍的村落搭建了一排排藍色和綠色的避難帳篷，受災家庭擠在帳篷中。氣象部門預測，定日縣未來3日大致天晴，最低氣溫-14℃至-18℃，最高氣溫0℃至7℃。

損毁路段通車 定日縣停收捐贈物資

截至昨中午12時，當局檢測到646次餘震，最大餘震4.4級。當局統籌調集部隊、公安、武警等共14,668人參與救災，搜救出407名被困者。已設立187個轉移安置點，共搭建3705頂帳篷，轉移安置4.6萬人。當局緊急調運的棉帳篷、折疊牀、棉被、棉大衣（防寒服）等42.8萬件物資、81車燃料，已陸續抵達災區。因地震損壞路段已全部搶通。

西藏應急管理廳昨下午宣布，救援搜救工作轉為災民安置和災後重建。西藏自治區地震局副局長孟輝表示，據地震鄰區的區域構造、歷史地震活動等特徵，分析認為，震區近期存在發生5至6級地震的可能。

多間企業向災區捐贈物資及捐款，據初步統計，近20間企業捐款捐物超過2億人民幣。定日縣政府公告，目前各項救災物資充足，即日起停收物資捐贈。

相關字詞﹕地震 定日縣 西藏地震 日喀則

上 / 下一篇新聞