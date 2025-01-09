藏震災民儲糧充飢 嚴寒燒糞取暖 有村莊逾400人缺帳篷 當局宣布轉入災後重建

西藏自治區應急管理廳廳長洪力昨在新聞發布會上，公布此次地震有126人遇難，188人受傷。當地醫療機構已收治327名患者，超過三分之二已出院。重傷患者主要腦外傷。

逾2/3傷者出院 重症主要腦外傷

在受災最為嚴重的長所鄉古榮村，全村近40戶人家的房屋均受損，部分變成廢墟。一名村民稱，當地許多人幸運逃了出來，但是房子塌了，他們跑得急還沒來得及拿厚衣服。拉孜縣部分村莊依然缺乏物資。「財新網」引述拉孜縣曲下鎮桑珠村村委旦增平措表示，村內有400多人仍缺帳篷，多自行安置或住在村中，基本上靠自救。吃飯也成問題，村民多靠自家儲存的糌粑等充飢。地震第一晚，因缺少暖氣設施，當地村民靠燒牛糞取暖。

央視播放的畫面顯示，救援人員在震中周圍的村落搭建了一排排藍色和綠色的避難帳篷，受災家庭擠在帳篷中。氣象部門預測，定日縣未來3日大致天晴，最低氣溫-14℃至-18℃，最高氣溫0℃至7℃。

損毁路段通車 定日縣停收捐贈物資

截至昨中午12時，當局檢測到646次餘震，最大餘震4.4級。當局統籌調集部隊、公安、武警等共14,668人參與救災，搜救出407名被困者。已設立187個轉移安置點，共搭建3705頂帳篷，轉移安置4.6萬人。當局緊急調運的棉帳篷、折疊牀、棉被、棉大衣（防寒服）等42.8萬件物資、81車燃料，已陸續抵達災區。因地震損壞路段已全部搶通。

西藏應急管理廳昨下午宣布，救援搜救工作轉為災民安置和災後重建。西藏自治區地震局副局長孟輝表示，據地震鄰區的區域構造、歷史地震活動等特徵，分析認為，震區近期存在發生5至6級地震的可能。

多間企業向災區捐贈物資及捐款，據初步統計，近20間企業捐款捐物超過2億人民幣。定日縣政府公告，目前各項救災物資充足，即日起停收物資捐贈。