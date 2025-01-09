7退役兵遭控成共諜 台防長：現役兵不涉案

《聯合報》報道，此案是由苗栗地檢署在2022年偵辦苗栗縣議員候選人黃桂坤，疑收受大陸資金參選，違反「反滲透法」，追查發現康聯盟黨涉案。

長年在陸經商 屈宏義招兵創黨

台中高分檢調查，62歲的屈宏義就讀陸軍官校，長年在中國大陸經商，2019年間疑與解放軍諜報機構接觸後，由屈在台吸收退役官兵發展組織，陸續吸收包括黃桂坤等6名退役軍人擔任幹部，撰寫「復康聯盟規劃案」、「中華統一作戰行動指導綱要」等多項計劃。

檢方查出，屈宏義在2023年成立復康聯盟黨，擔任主席，找來藝人劉尚謙及地方人士等3人參選立委，還向大陸申請資金。屈宏義另指示成員，收集台軍將級以上軍官名冊，也在AIT、阿里山雷達站、加祿堂海灘、屏東恆春三軍聯合訓練基地指揮部、三軍聯訓基地保力營區等重要軍事據點拍攝外觀、繪製地圖及坐標，再用微信交付給陸方人員。

台中高分檢去年底偵結，依「國安法」對屈宏義和另6名退役軍官提起公訴，屈遭檢方聲押獲准，其餘涉案人限制出境。

陸委會倡解散復康聯盟黨

台國防部長顧立雄昨表示，該案沒有現役軍人涉案，但嚴厲譴責這些被陸方吸收的退役軍人。至於案子則還在偵查中，不予置評。

陸委會昨則表示，建議主管機關內政部依法查處，聲請解散該黨。