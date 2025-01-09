中紀委全會閉幕 公報：打貪一刻不停

【明報專訊】中共第二十屆中央紀律檢查委員會第四次全體會議昨閉幕並發布會議公報。公報表示，持續深化整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，持續發力懲治「蠅貪蟻腐」；提出今年要「一刻不停懲治腐敗」，相比去年點名深化金融、國企、能源、煙草、醫藥、基建工程和招投標等領域腐敗問題，今年又多點名消防、高校、體育、開發區等領域的反腐。
點名消防體育等界別 續懲「蠅貪蟻腐」
新華社報道，此次全會出席中紀委委員131人，列席247人，中共總書記習近平與6名政治局常委全數出席。中共中央紀委書記李希作工作報告「深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，以全面從嚴治黨新成效為推進中國式現代化提供堅強保障」。
全會提出，持續深化整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，着力推動改革發展成果更好更公平惠及廣大人民群眾。持續發力懲治「蠅貪蟻腐」，聚焦縣以下這一關鍵環節、薄弱環節持續抓下去。
此次全會指出，中央紀委國家監委和各級紀檢監察機關去年縱深推動反腐敗鬥爭，深化拓展金融、國企、能源、煙草、醫藥、體育、基建工程和招投標等重點領域反腐，嚴肅查處政商勾連腐敗，深入查處新型腐敗和隱性腐敗，堅持受賄行賄一起查，深化以案促改促治，有力剷除腐敗滋生的土壤和條件。
全會提出，深化落實紀檢監察體制改革任務，着力推動完善黨的自我革命制度規範體系。協助黨中央制定黨委（黨組）對下級「一把手」開展監督談話工作辦法，起草反跨境腐敗法。
會議開幕當天，習近平在講話時強調，當前反腐敗鬥爭形勢仍嚴峻複雜，腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生；反腐敗鬥爭必須堅定不移，任何猶豫動搖、鬆懈手軟或半途而廢，都將犯上顛覆性錯誤。