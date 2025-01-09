中紀委全會閉幕 公報：打貪一刻不停

點名消防體育等界別 續懲「蠅貪蟻腐」

新華社報道，此次全會出席中紀委委員131人，列席247人，中共總書記習近平與6名政治局常委全數出席。中共中央紀委書記李希作工作報告「深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，以全面從嚴治黨新成效為推進中國式現代化提供堅強保障」。

全會提出，持續深化整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，着力推動改革發展成果更好更公平惠及廣大人民群眾。持續發力懲治「蠅貪蟻腐」，聚焦縣以下這一關鍵環節、薄弱環節持續抓下去。

此次全會指出，中央紀委國家監委和各級紀檢監察機關去年縱深推動反腐敗鬥爭，深化拓展金融、國企、能源、煙草、醫藥、體育、基建工程和招投標等重點領域反腐，嚴肅查處政商勾連腐敗，深入查處新型腐敗和隱性腐敗，堅持受賄行賄一起查，深化以案促改促治，有力剷除腐敗滋生的土壤和條件。

全會提出，深化落實紀檢監察體制改革任務，着力推動完善黨的自我革命制度規範體系。協助黨中央制定黨委（黨組）對下級「一把手」開展監督談話工作辦法，起草反跨境腐敗法。

會議開幕當天，習近平在講話時強調，當前反腐敗鬥爭形勢仍嚴峻複雜，腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生；反腐敗鬥爭必須堅定不移，任何猶豫動搖、鬆懈手軟或半途而廢，都將犯上顛覆性錯誤。