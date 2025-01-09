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籲幹部「買新衣」 渝官牽頭促消費

【明報專訊】內地經濟不景下，政府希望鼓勵消費帶動經濟。在周一召開的重慶市榮昌區經濟工作會議上，榮昌區區委書記高洪波呼籲幹部「買新衣」、「下館子」，帶頭、帶動及帶領消費。

官方微信公眾號「榮昌微發布」發布的短片顯示，高洪波在會議上說：「我希望我們在座的每一個同志，春節前去買一套新衣服，給家屬也買一套新衣服，給小孩也買一套新衣服；我希望我們在座的每一個同志，周末都帶着家人去吃頓飯，榮昌的人均消費60到100元，如果我們有一萬人消費，一個禮拜就是100萬，給我們個體工商戶、小老闆。」

高洪波還鼓勵企業為員工加薪，他說：「我們的勞動者很辛苦，很勤奮，我們也希望社會單位、民營企業，在春節期間關心職工，在企業力所能及的情况下，春節給員工多發點工資，多發點獎金。企業盡量開團拜會，把員工召集起來吃個團年飯。」

高洪波在會中強調說，榮昌全區要全方位提振消費，大力實施「政策促銷、活動促銷、新媒體促銷」等「三大消費行動」，包括「以政策引導穩定大宗消費，以文體活動吸引外來消費，以新媒體刺激本地消費」。

高洪波稱，要紥實做好年末歲尾、農曆新年期間重點工作，抓好民生保障、問題整改，嚴守紀律紅線、築牢安全底線，推動「一季度」實現開門紅。

相關字詞﹕消費 重慶 提振消費

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