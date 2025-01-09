內地「兩新」補貼範圍擴 官方將發特別國債支持

國家發展改革委、財政部昨聯合公布《關於2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》，根據通知，對個人消費者購買手機、平板電腦、智能手表、手環等3類數碼產品（單件銷售價格不超過6000元），按產品銷售價格的15%給予補貼，每名消費者每類產品可補貼一件，每件補貼不超過500元。

新增4家電 手機補貼最高500人民幣

通知顯示，家電產品方面，今年將微波爐、淨水器、洗碗機、電飯煲等4類家電產品納入補貼範圍，同時繼續支持冰箱（雪櫃）、洗衣機、電視、空調（冷氣機）、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機等8類家電產品以舊換新。個人消費者購買上述12類家電中2級能效或水效標準（比較節電和節水）的產品，補貼標準為產品銷售價格的15%；1級能效或水效標準（耗能耗水最低）的產品，補貼標準為產品銷售價格的20%。每名消費者每類產品可補貼一件（空調產品最多可補貼3件），每件補貼不超過2000元。2024年已得補貼者，2025年可繼續享受。

倡買低污染車 「國四」車補貼2萬

汽車報廢更新支持範圍擴大，將「國四排放標準」燃油乘用車納入報廢更新補貼範圍，符合條件者購買新能源乘用車，一輛可享2萬元補貼。去年政策僅納入國三及以下排放標準，國四標準要求在前者基準上，輕重型汽車單車污染物排放分別降低50%及30%左右，顆粒物排放降低80%以上。

國務院新聞辦公室昨上午亦舉行吹風會，國家發改委副主任趙辰昕說，2024年「兩新」工作激發消費活力效果明顯。商務部市場運行和消費促進司司長李剛介紹，2024年全年汽車報廢更新超過290萬輛，置換更新超過370萬輛，帶動汽車銷售額9200多億元，超過3600萬名消費者購買了8大類家電產品5600多萬台，帶動銷售額2400億元。家裝廚衛「煥新」活動帶動銷售相關產品近6000萬件，銷售額約1200億元，電動自行車以舊換新超過138萬輛，帶動新車銷售超過37億元。

國債資金大增 財政部：數額兩會公布

2024年，國家發改委、財政部安排3000億元超長期特別國債支持「兩新」，趙辰昕透露，今年特別國債的資金總規模比去年有大幅增加，具體數額將在兩會時公布。財政部經濟建設司司長符金陵說，近日，中央財政已預撥出2025年消費品以舊換新首批資金810億元，支持各地做好政策持續實施的銜接工作。

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