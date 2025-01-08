曾越境緬甸 王星尋回送抵泰國 剃光頭顯憔悴 泰首相：不讓事件影響旅業

泰國媒體Amarin TV報道，佩通坦表示，泰方已在湄索邊境附近發現了王星，泰國警察昨在邊境等待接回他。佩通坦強調，泰國政府將妥善處理此事，確保不會對旅遊業產生負面影響。

緬人開車接載越境 遭緬邊防部隊扣留

泰媒引述泰警方稱，王星乘坐的車輛出現在達府湄索縣邊境檢查站前的AH-1公路，靠近泰緬邊境時，有緬甸人開車從湄索縣接王星等人。進入緬甸境內後，王星遭緬甸邊防部隊扣留，緬泰雙方經協調後，昨中午將王星送回泰國。

「封面新聞」昨引述王星弟弟王秦稱，前天下午和哥哥王星通過視像電話，確認其人身安全，「只是精神上看着不太好」；王星在電話中稱他將於次日（7日）被送到泰國。泰國媒體昨放出多張王星近照，其已被剃成光頭，神情顯得憔悴；抵達泰國後，王星參加了有泰國警察及相關政府人員參加的情况說明會議，王雙手合十向營救他的人員致謝。

胞弟曾視像電話 確認王星安全

中國外交部發言人郭嘉昆昨表示，中國有關駐外使領館已接到當事人親屬的求助，並保持着密切溝通，正在核實情况開展工作。中方將繼續跟進事件的進展，指導駐外使領館做好後續的工作。

王星曾在熱播劇《狐妖小紅娘月紅篇》、《玫瑰的故事》等劇集中出演配角。其女友4日在網絡發帖求助，稱王星3日前往泰國拍戲，但在緬泰邊境失聯。由於失聯位置在緬甸妙瓦底鎮附近，當地有大量詐騙園區，親友翻查王的微信聊天記錄等信息，基本確認其被人以拍戲為名欺騙到妙瓦底。事件引發各方關注，內地演藝界人士紛紛發聲希望王星平安歸國。