明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

曾越境緬甸 王星尋回送抵泰國 剃光頭顯憔悴 泰首相：不讓事件影響旅業

【明報專訊】內地演員王星（藝名星星）本月3日在泰國緬甸邊境疑遭電騙集團擄走失聯，引起中國官民輿論關注，泰國首相佩通坦昨證實在邊境地區發現王星，並就此事與中方保持密切溝通。王星一度遭緬甸邊防部隊扣留，昨獲送至泰國，最新圖片顯示他已被剃成光頭，左腿有紅斑，額頭疑似紅腫，神情憔悴。

泰國媒體Amarin TV報道，佩通坦表示，泰方已在湄索邊境附近發現了王星，泰國警察昨在邊境等待接回他。佩通坦強調，泰國政府將妥善處理此事，確保不會對旅遊業產生負面影響。

緬人開車接載越境 遭緬邊防部隊扣留

泰媒引述泰警方稱，王星乘坐的車輛出現在達府湄索縣邊境檢查站前的AH-1公路，靠近泰緬邊境時，有緬甸人開車從湄索縣接王星等人。進入緬甸境內後，王星遭緬甸邊防部隊扣留，緬泰雙方經協調後，昨中午將王星送回泰國。

「封面新聞」昨引述王星弟弟王秦稱，前天下午和哥哥王星通過視像電話，確認其人身安全，「只是精神上看着不太好」；王星在電話中稱他將於次日（7日）被送到泰國。泰國媒體昨放出多張王星近照，其已被剃成光頭，神情顯得憔悴；抵達泰國後，王星參加了有泰國警察及相關政府人員參加的情况說明會議，王雙手合十向營救他的人員致謝。

胞弟曾視像電話 確認王星安全

中國外交部發言人郭嘉昆昨表示，中國有關駐外使領館已接到當事人親屬的求助，並保持着密切溝通，正在核實情况開展工作。中方將繼續跟進事件的進展，指導駐外使領館做好後續的工作。

王星曾在熱播劇《狐妖小紅娘月紅篇》、《玫瑰的故事》等劇集中出演配角。其女友4日在網絡發帖求助，稱王星3日前往泰國拍戲，但在緬泰邊境失聯。由於失聯位置在緬甸妙瓦底鎮附近，當地有大量詐騙園區，親友翻查王的微信聊天記錄等信息，基本確認其被人以拍戲為名欺騙到妙瓦底。事件引發各方關注，內地演藝界人士紛紛發聲希望王星平安歸國。

相關字詞﹕緬甸 泰國 外交部 電詐 妙瓦底 演員

上 / 下一篇新聞