發改委嚴禁地方「以刑化債」「遠洋捕撈」

提出建立統一市場制度

糾正逐利司法活動

除產權保護，《指引》强調公平競爭，禁止地方政府違規設置地方保護和區域壁壘條件、妨礙經營主體平等准入和退出、在招標投標和政府採購設置特定條件、提供違反國家規定的招商引資優惠政策等。《指引》還就長途貨車「以罰代管」的問題提出，要求各地不得制定和執行與全國統一貨車超限超載認定標準不一致的地方標準、不得以交通管控或污染防治為名違規妨礙貨車通行等。

針對統一勞動力市場，《指引》提出全面取消在就業地參加社保的戶籍限制，完善社保關係轉移接續政策，並要求各地不得在戶籍、地域、身分、檔案、人事關係等方面設置影響人才流動的政策性障礙。

國家發改委體制改革綜合司司長王善成昨在記者會上表示，地方政府若觸碰「底線紅線」須限期整改並承擔相應責任。他說，在統一大市場建設中不可能做到各地齊步走，基礎條件好、市場化程度高的區域可以先行一步。

當局多次强調改善營商環境，但內地去年爆出多宗負面新聞，其中「以刑化債」的典型案例是貴州女商人馬藝珈伊向六盤水市政府追債多年，反被以尋釁滋事罪名逮捕。北京商人邢燕軍遭家鄉內蒙古公安的「遠洋捕撈」押回內蒙，去年4月在指定居所監視居住期間死亡。