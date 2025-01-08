房屋脆弱時值寒早致傷亡多

專家指出，此次震央位於青藏高原拉薩地塊內部，距離地震最近的斷層為登麼錯斷裂，距離約11公里，震源機制為拉張型破裂。青藏高原位處印度板塊與歐亞板塊碰撞強烈地帶，內部有多條斷裂帶，拉薩地塊及周緣斷裂帶活動尤為強烈。1950年以來，拉薩地塊共發生6級以上地震21次，最大為2017年西藏米林6.9級地震。

震央措果鄉政府工作人員對財新網表示，當地房屋倒塌情况嚴重，都是土牆，為一層到兩層的房屋結構。定日縣應急管理局人員亦稱，受損房屋以抗震能力較差的土木結構為主。《南方都市報》引述國際應急管理協會港澳區代表王肇鋒表示，災區較多磚、木頭樓板，相對鋼筋混凝土建築更脆弱，容易整體倒塌。

此外，中國政府為保護生態、集約用地，提升牧民生活，近20年來推動遊牧民定居工程。而無論是定居還是半定居模式，冬季都是最多人在家的時刻，加上地震發生時正值寒冷早晨（定日縣實際時間比北京時間慢2小時），剛剛日出，很多人還未出門，甚至仍在睡夢中。