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西藏6.8級震塌屋數千 至少126死 震央定日縣最低-17℃ 3萬人無家 習令確保溫暖過冬

【明報專訊】西藏日喀則市定日縣昨晨9時5分發生6.8級地震，多達3609戶房屋倒塌，當局排查至晚上7時，初步證實已造成126人遇難、188人受傷，其中28人重傷，逾3萬人需轉移安置。國家主席習近平指示全力救災，西藏宣布立即進入一級地震應急響應狀態，解放軍成立指揮中心統一指揮空軍、陸軍及武警部隊投入救災。

現場短片顯示，震央措果鄉大批農村磚木結構的民居牆壁倒塌，並不牢固的土磚在地震後散落一地，木頭夾雜其中，部分道路中央堆積大石塊與碎渣。300多名死傷者主要被倒塌房屋埋壓，當中包括多名長者及兒童，目前當地中小學正在放寒假。

災民遭搖醒 死傷者多被壓埋

中國地震台網測定，這地地震規模6.8級，震源深度10公里，震央20公里範圍內共有27個村莊，約有6900人居住。震央距定日縣城36公里、距定結縣城34公里，距日喀則市164公里，距拉薩市379公里。定日縣城一名商戶表示，地震發生時，大家仍在睡覺，「被搖醒了」，發現店裏櫃門都開裂了，「牆體開裂，瓷磚也脫落了」。

地震發生後，國家主席習近平指示要求全力開展人員搜救，全力救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡，防止發生次生災害，做好善後等工作；要加強震情監測預警，及時調撥救援物資，安排好群眾基本生活，確保安全溫暖過冬。據習近平指示和李強要求，國務院副總理張國清赴現場指導救援工作。

西藏氣象局預計昨晚8時起，未來3天大風降溫，定日縣最低氣溫-17℃，震央措果鄉-13℃。月中再有冷空氣抵達，部分時段有小雪。財政部、應急管理部緊急預撥1億元人民幣救災資金支持西藏救災，中央部門向災區調撥棉帳篷、棉大衣、摺叠牀等2.2萬件救災物資。

1.2萬人參與搜救 救出407人

昨截至上午11時，解放軍西部戰區空軍某團、西藏軍區某部等派出200餘人先期趕往救援，空軍並派出無人機第一時間偵察回報震央情况，戰區直升機轉運重傷者至日喀則。在身兼中央軍委主席的習近平發指示後，西部戰區成立搶險救災指揮體系，向震區派出「前進指揮所」，下午乘搭空軍運20運輸機從四川成都飛抵定日災區，統一指揮解放軍、武警部隊和民兵投入救災行動。

災區共有森林消防、武警、公安、部隊等1.2萬人參與搜救，救出407人。新華社報道指，定日縣措果鄉等3個鄉的通訊一度中斷，至昨晚已全部搶通。鄰縣拉孜縣有居民表示，目前停水停電，只能暫時在室外避險。

李家超致哀 稱賑災基金隨時援助

香港特首李家超晚上在社交媒體對遇難同胞表示沉痛哀悼，特區政府隨時準備通過賑災基金提供適切援助，又表示至今暫未收到港人求助個案。西藏精神領袖達賴喇嘛對西藏地震表達關切。台灣陸委會稱透過兩岸既有聯繫機制表達慰問、關懷之意。美國大使館亦發文，向地震遇難者的家人致哀悼。

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