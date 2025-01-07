明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

流感藥引搶購 藥企：全球產能向華傾斜

【明報專訊】內地進入冬季流感高峰期，抗病毒藥物「速福達」瑪巴洛沙韋（Xofluza）遭民眾搶購，多地藥房及網購平台供應緊張。內地唯一生產瑪巴洛沙韋的羅氏製藥昨表示，今年特別重視該藥的供應，目前「速福達」全球產能都向中國市場傾斜，現階段中國市場供應充足，公司會按訂單發貨。

綜合「紅星新聞」、「大象新聞」等內地媒體報道，網購平台京東周日（5日）流感藥訂單較上周增加2.2倍，其中瑪巴洛沙韋銷量激增4倍，奧司他韋亦增逾1倍。河南鄭州市民彭先生表示，到好幾個地方都沒買到瑪巴洛沙韋，藥店終要從其他地方為顧客調貨。鄭州一間連鎖藥房的員工表示，以前只賣另一款流感特效藥「特敏福」奧司他韋，近期多了顧客訂購瑪巴洛沙韋。

網銷量一周翻4倍 業界稱夠貨

成都泉源堂大藥房市場部負責人表示，「速福達」網上及門市銷量自去年11月上漲，近兩天明顯增加，近期庫存或較緊張，但未至缺貨。杭州市第一醫院感染科主任金潔表示，最近醫院流感患者明顯增加，包括奧司他韋、瑪巴洛沙韋等抗流感藥物都供應充足，能夠滿足患者需求。

「速福達」非首次被搶購，瑪巴洛沙韋和奧司他韋一年前已被稱作「流感神藥」，瑪巴洛沙韋當時全國缺貨，價格一度從約220元（人民幣，下同）飈升至599元。「速福達」目前在內地網購平台售230至300元，在藥房接近300元。

「速福達」2021年4月獲准在內地上市，去年1月獲准將使適用患者年齡降至5周歲。瑪巴洛沙韋獲當局納入國家醫保藥品目錄，在醫保談判前零售價每盒498元，醫保談判後的醫保支付價222.36元。

相關字詞﹕藥物 病毒 抗病毒藥 流感季節

上 / 下一篇新聞