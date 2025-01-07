流感藥引搶購 藥企：全球產能向華傾斜

綜合「紅星新聞」、「大象新聞」等內地媒體報道，網購平台京東周日（5日）流感藥訂單較上周增加2.2倍，其中瑪巴洛沙韋銷量激增4倍，奧司他韋亦增逾1倍。河南鄭州市民彭先生表示，到好幾個地方都沒買到瑪巴洛沙韋，藥店終要從其他地方為顧客調貨。鄭州一間連鎖藥房的員工表示，以前只賣另一款流感特效藥「特敏福」奧司他韋，近期多了顧客訂購瑪巴洛沙韋。

網銷量一周翻4倍 業界稱夠貨

成都泉源堂大藥房市場部負責人表示，「速福達」網上及門市銷量自去年11月上漲，近兩天明顯增加，近期庫存或較緊張，但未至缺貨。杭州市第一醫院感染科主任金潔表示，最近醫院流感患者明顯增加，包括奧司他韋、瑪巴洛沙韋等抗流感藥物都供應充足，能夠滿足患者需求。

「速福達」非首次被搶購，瑪巴洛沙韋和奧司他韋一年前已被稱作「流感神藥」，瑪巴洛沙韋當時全國缺貨，價格一度從約220元（人民幣，下同）飈升至599元。「速福達」目前在內地網購平台售230至300元，在藥房接近300元。

「速福達」2021年4月獲准在內地上市，去年1月獲准將使適用患者年齡降至5周歲。瑪巴洛沙韋獲當局納入國家醫保藥品目錄，在醫保談判前零售價每盒498元，醫保談判後的醫保支付價222.36元。