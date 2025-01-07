陝職校爆千人示威 控瞞學生墮樓真相

遺屬指校方阻查 當局稱非刑事

據蒲城縣政府官網昨發布消息，蒲城縣聯合調查組前天晚間通報稱，蒲城縣職業教育中心新校區三年7班學生黨昶鑫不滿同學郭×與徐×聊天影響自己休息，黨上周三（1日）晚10時許與郭同學發生口角和肢體衝突，學校政教處雷姓副主任將兩人叫至值班室調解。黨的黃姓室友上周四凌晨3時許如廁時發現，陽台窗戶被打開，窗下有張木櫈，黨倒臥樓下。警察和急救接報後趕赴現場，確認黨昶鑫已死亡。公安機關經現場勘查、調閱監控、調查走訪、屍表檢驗，認定黨昶鑫高空墮落死亡，目前排除屬刑事案件，並就調查結果告知家屬，做責任調查認定和善後工作。

據記錄內地群體事件的網絡媒體「昨天」發布消息，死者家屬以及部分蒲城職中學生指控校方試圖掩蓋真相，拒絕家屬查看事發現場、拒絕提供閉路電視錄像。有學生表示，郭姓學生糾集其他學生向黨昶鑫報復，其間黨被推下樓。有學生表示，男生宿舍事發後被斷電，學生手機被沒收。死者家屬上周六起在學校門口抗議，要求校方解釋，愈來愈多民眾加入，還有網民從外地趕來。網絡短片平台「抖音」帳戶「黨昶鑫媽媽（蒲城職教中心）」周日晚發帖稱，家人被當局扣押在酒店內，校方派人監視；抗議規模也在上周日晚擴大，有人聲稱黨昶鑫舅父被警方強行帶走及毆打，隨即引發警民衝突，人群在警方釋放黨昶鑫舅父後散去。

死者母稱家人遭扣押

民眾毁校園 官方：已清場

據網傳影片，示威者昨上午再度聚集，現場示威人數估計近千人，有遺屬到學校天台向地面拋灑紙錢。防暴警察與示威者爆發激烈衝突，多人受傷流血。示威者一度衝破警方防線、推倒校門鐵閘後闖入校園，破壞辦公室、食堂等設施。一名被指是蒲城職中副校長張文平的中年男子遭圍毆，該男子在警員保護下登上救護車，示威者又嘗試推翻救護車。

本報記者昨下午致電蒲城縣委宣傳部，當局稱抗議受控，人群已被驅散，部分示威者「有惡意」，並向記者提供蒲城縣聯合調查組負責人的電話號碼以了解詳情。記者多次撥打，均無人接聽。