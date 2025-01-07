明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

陝職校爆千人示威 控瞞學生墮樓真相

【明報專訊】陝西渭南蒲城縣職業教育中心學生黨昶鑫上周四（2日）凌晨從學校宿舍墮樓身亡，遺屬懷疑死者遭遇校園霸凌、指控校方隱瞞真相，自上周六（4日）起到學校門口抗議，近千民眾連日加入聲援，爆發警民衝突。當局昨日稱排除事件涉及刑事，蒲城縣委宣傳部昨向本報表示，抗議受控，人群已被驅散，部分示威者「有惡意」。惟據網傳影片顯示，昨晚仍有防暴警察與在場民眾對峙。

遺屬指校方阻查 當局稱非刑事

據蒲城縣政府官網昨發布消息，蒲城縣聯合調查組前天晚間通報稱，蒲城縣職業教育中心新校區三年7班學生黨昶鑫不滿同學郭×與徐×聊天影響自己休息，黨上周三（1日）晚10時許與郭同學發生口角和肢體衝突，學校政教處雷姓副主任將兩人叫至值班室調解。黨的黃姓室友上周四凌晨3時許如廁時發現，陽台窗戶被打開，窗下有張木櫈，黨倒臥樓下。警察和急救接報後趕赴現場，確認黨昶鑫已死亡。公安機關經現場勘查、調閱監控、調查走訪、屍表檢驗，認定黨昶鑫高空墮落死亡，目前排除屬刑事案件，並就調查結果告知家屬，做責任調查認定和善後工作。

據記錄內地群體事件的網絡媒體「昨天」發布消息，死者家屬以及部分蒲城職中學生指控校方試圖掩蓋真相，拒絕家屬查看事發現場、拒絕提供閉路電視錄像。有學生表示，郭姓學生糾集其他學生向黨昶鑫報復，其間黨被推下樓。有學生表示，男生宿舍事發後被斷電，學生手機被沒收。死者家屬上周六起在學校門口抗議，要求校方解釋，愈來愈多民眾加入，還有網民從外地趕來。網絡短片平台「抖音」帳戶「黨昶鑫媽媽（蒲城職教中心）」周日晚發帖稱，家人被當局扣押在酒店內，校方派人監視；抗議規模也在上周日晚擴大，有人聲稱黨昶鑫舅父被警方強行帶走及毆打，隨即引發警民衝突，人群在警方釋放黨昶鑫舅父後散去。

死者母稱家人遭扣押

民眾毁校園 官方：已清場

據網傳影片，示威者昨上午再度聚集，現場示威人數估計近千人，有遺屬到學校天台向地面拋灑紙錢。防暴警察與示威者爆發激烈衝突，多人受傷流血。示威者一度衝破警方防線、推倒校門鐵閘後闖入校園，破壞辦公室、食堂等設施。一名被指是蒲城職中副校長張文平的中年男子遭圍毆，該男子在警員保護下登上救護車，示威者又嘗試推翻救護車。

本報記者昨下午致電蒲城縣委宣傳部，當局稱抗議受控，人群已被驅散，部分示威者「有惡意」，並向記者提供蒲城縣聯合調查組負責人的電話號碼以了解詳情。記者多次撥打，均無人接聽。

相關字詞﹕校園欺凌 維權 警民衝突

上 / 下一篇新聞