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中央三部門發《指引》 提全面推進6G網絡技術創新

【明報專訊】國家發展改革委、國家數據局、工業和信息化部近日聯合印發《國家數據基礎設施建設指引》，提出推動傳統網絡設施優化升級，有序推進5G網絡向5G-A升級演進，全面推進6G網絡技術研發創新。在東中西部地區均衡佈局「國際通信出入口局」，加快擴展國際海纜、陸纜信息通道方向。佈局「天地一體」的衛星互聯網。

據國家發改委網站昨發布消息，《指引》指出，當前，中國數據基礎設施處於起步建設階段，圍繞流通利用業務場景，各地方各行業各領域探索形成多種有針對性的技術方案和解決路徑，並在不斷迭代發展。在推動技術設施化過程中，要注重發揮有為政府和有效市場雙重作用，鼓勵大膽創新，支持先行先試，加快技術收斂，推動技術規模化部署、系統化應用，為構建國家數據基礎設施奠定堅實基礎。

3年內完成試驗 2029年完成數據基建

《指引》提出在2024至2026年，利用2至3年時間，開展數據基礎設施技術路線試點試驗，完成國家數據基礎設施建設頂層設計，明確國家數據基礎設施建設的技術路線和實踐路徑。

《指引》亦要求2027至2028年，建成支撐數據規模化流通、互聯互通的數據基礎設施，數網、數算相關設施充分融合，基本形成跨層級、跨地域、跨系統、跨部門、跨業務的規模化數據可信流通利用格局，實現全國大中型城市基本覆蓋。到2029年，國家數據基礎設施建設和運營體制機制基本建立。

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