中紀委召開全會 習稱腐敗存量未除

新華社報導，中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥出席會議。中共中央政治局常委、中央紀律檢查委員會書記李希主持會議。

稱腐敗中共最大威脅 需自我革命解決

習近平強調，腐敗是中共面臨的最大威脅，反腐敗是最徹底的自我革命。進入新時代，面對黨內黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的突出問題，要堅持有腐必反、有貪必肅，不斷純潔幹部隊伍，維護了黨的形象，鞏固了紅色江山，贏得了確保黨不變質、不變色、不變味的歷史主動，贏得了黨團結帶領全體人民為強國建設、民族復興偉業共同奮鬥的歷史主動。

習近平指出，當前反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜。腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生，剷除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。

中國共產黨第二十屆中央紀律檢查委員會第四次全體會議於昨日在北京開幕。昨下午，李希代表中央紀律檢查委員會常務委員會作工作報告。

另邊廂，為配合前述會議，由中央紀委國家監委宣傳部與中央廣播電視總台聯合攝制的四集電視專題片《反腐為了人民》前天起在央視綜合頻道晚8點檔播出。昨晚播出第二集《風腐同查同治》，中央統戰部原副部長、國家宗教事務局原局長崔茂虎及中國石油天然氣集團有限公司原黨組書記、董事長王宜林等落馬官員出鏡現身懺悔。