赴泰工作需簽證 近湄索應報警

國內籌備慣例北京試鏡

現在正在泰國拍戲的中國籍演員小楊也提示：「大部分影視劇或者電影，無論是在哪國拍，只要是中國發起的項目，基本都會在北京籌備，有重要角色更需要到北京試鏡，即使現在很多是微信試戲，但要留意副導演的朋友圈，分析項目的真實性。」同時「即使以項目緊急為由，讓你先進劇組的，國內很安全，到哪裏都比較不會害怕，但要出國的，劇組一定會先跟你溝通簽證問題，如果不溝通，即使項目真實，也不會是什麼好劇組。」

稱不需證照屬常見誘騙手法

另據《揚子晚報》報道，泰國文華律師事務所律師表示，星星失蹤事件屬較常見詐騙手法。「如要在泰國境內拍攝影視題材是需要相關證照的，一般招募演員都要跟移民局備案的。」該律師表示，通常情況下，如果發現定位靠近達府湄索縣就已經可以報警了，「曼谷到湄索縣有六小時車程，其間還是有機會報警，」只要手機還在身上、可以與外界保持聯繫就有獲救的可能，「但是過境到達（緬甸）妙瓦底就很難了。」

明報記者