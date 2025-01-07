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赴泰工作需簽證 近湄索應報警

【明報專訊】一名不願意具名的資深泰劇製片人對本報表示，演員星星失蹤事件有幾點值得注意，第一是泰國幾大電視台，如GMM和三台等，在挑選演員時先選擇本國演員，如需挑選會外語的演員，也大多會從住在本國的外國演員中選，「劇組都想降本增效，沒人會花重金從國外請小演員來演的。泰國有很多懂中文的演員，不會專門從中國找。」其次是泰國大型電視台在（中國）國內沒有任何對接人，凡打着電視台名義招募的都是騙子。她還表示，「拍戲必須要給演員準備工作簽，多麼短的行程也要。沒有工作簽的都是騙子。」

國內籌備慣例北京試鏡

現在正在泰國拍戲的中國籍演員小楊也提示：「大部分影視劇或者電影，無論是在哪國拍，只要是中國發起的項目，基本都會在北京籌備，有重要角色更需要到北京試鏡，即使現在很多是微信試戲，但要留意副導演的朋友圈，分析項目的真實性。」同時「即使以項目緊急為由，讓你先進劇組的，國內很安全，到哪裏都比較不會害怕，但要出國的，劇組一定會先跟你溝通簽證問題，如果不溝通，即使項目真實，也不會是什麼好劇組。」

稱不需證照屬常見誘騙手法

另據《揚子晚報》報道，泰國文華律師事務所律師表示，星星失蹤事件屬較常見詐騙手法。「如要在泰國境內拍攝影視題材是需要相關證照的，一般招募演員都要跟移民局備案的。」該律師表示，通常情況下，如果發現定位靠近達府湄索縣就已經可以報警了，「曼谷到湄索縣有六小時車程，其間還是有機會報警，」只要手機還在身上、可以與外界保持聯繫就有獲救的可能，「但是過境到達（緬甸）妙瓦底就很難了。」

明報記者

相關字詞﹕失蹤 演員 製片人

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