內地演員赴泰「劇組」 泰緬邊境失蹤 親友網絡求助 領事館稱將跟進案件

演員星星曾經在熱播劇《狐妖小紅娘月紅篇》、《玫瑰的故事》等劇集中出演配角。綜合「封面新聞」等內地媒體報道，嘉嘉表示，去年12月24日，星星在一個名為「蘇南專業演員群」的微信群聊中見一名暱稱為「GMMGrammy~十六」的微信用戶發布一條在泰國拍攝組訊，星星添加了該用戶。12月27日星星被告知試戲通過，30日他因對拍攝信息和地點存疑不想繼續，但對方強硬拒絕，稱臨時不能換人，星星最終答應赴約。

接戲難促赴約 到埗被載往妙瓦底失聯

嘉嘉稱，星星答應前去的主要原因是現在演員行業接戲困難，他英語口語好希望拓展海外機會，因此決定前往曼谷，並收到了對方提供的機票及酒店訂票信息。1月3日，星星乘飛機從上海浦東直飛到達泰國曼谷素萬納普機場，後乘坐為演員統籌安排的車輛。從嘉嘉披露的聊天記錄可見，泰國方副導演「十六」一直要求星星同步位置及狀態，在星星反覆確認是否直接回訂的泰國酒店時，對方表示要去拍攝現場附近的酒店，並囑咐星星「不要上錯車」。星星給嘉嘉在前往「拍攝現場附近酒店」的路上多次發送定位，但於當天在位於妙瓦底附近的位置發出最後信息後失聯。公開資料顯示，妙瓦底位於緬甸東部，境內有多處電詐園區。

嘉嘉隨即向上海市公安報警，又聯繫了中國駐泰國大使館尋求幫助，但因其為女友身分無法立案，星星弟弟於4日抵達上海報案。由於案情複雜，最妥善處理辦法是去星星失聯的地方，泰國湄索縣警局報案。

獲內地演藝界關注 多方轉發望平安

昨下午，嘉嘉再發文稱已落地曼谷，「將前往中國駐曼谷大使館請求幫助。如有可能，在使館協助下找曼谷警方報案。」並已聯繫到了幾名呼聲較高、有經驗及聲望的博主同步動態。也希望直接聯繫中、泰、緬等國有能力及資源的媒體人、律師事務所展開救援。事件也引發演藝界關注，內地知名演員馬天宇、龔俊、陳坤、金晨等眾多明星轉發，希望星星平安。

另據「極目新聞」報道，中國駐泰國清邁總領事館一名工作人員表示，1月3日，確實有當事人家屬的求助電話，「我們積極回應，保持溝通。接下來會在有關規定內持續跟蹤案件的進展，在職責範圍內有效的維護中國公民的安全合法權益。」針對有演員在社交平台分享赴泰國遇到和演員王星的類似經歷，該工作人員表示，中國駐泰國大使館等微信公眾號上早已發布相關提醒，如果有人到湄索，在湄索機場也有相關警示牌，還有工作人員在現場提醒。

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