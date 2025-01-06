贛女遭強制送精神病院 人權律師團批威嚇大眾

促南昌交代去向 澄法律依據

李宜雪曾因舉報輔警猥褻事件後被送進精神病院，她近期多次發布影片分享經歷，去年12月稍早傳出失聯，引發輿論關注。南昌官方上月22日稱李被診斷為「人格障礙」，被街道辦社區送診。

「維權網」昨報道，中國人權律師團在聲明提出4點疑問：一、李宜雪再被送診，送到哪個精神病院；二、官方稱依法依規送診，是根據哪條法規；三、侮辱誹謗是自訴案件，筷子巷派出所為何介入李和他人的糾紛；四、家屬對李被送診有何態度，能否由第三方獨立採訪並公開披露。

聲明指出，李宜雪在幾乎一邊倒社會輿論支持下仍再被強制關入精神病院，引發全網關注，她今次能否精神正常地出院「牽動着億萬網民的心」。

聲明稱，當局已非針對李個人，而是為了向社會輿論和普遍民意樹立暴力機關的權威；並稱，對一個人的不公就是對所有人的威脅，「我們關注李宜雪就是希望我們自己哪一天不經我們本人或者家屬同意，當局不敢把我們拖進精神病院」。

翻查公開資料，「中國人權律師團」2013年成立，聲稱有200多名成員，是致力推動中國人權保障的開放性律師協作平台。該團體協助過大量冤屈受害者，並參與推動體制改革的社會運動。