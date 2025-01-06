「白紙運動」紀錄片控尋釁 導演今提堂 檢方指造謠 辱罵領導人損國家形象

記「悼念變示威」 一周年發布

據「維權網」報道，網名Plato的陳品霖1991年8月8日生，福建省霞浦縣人。目前被羈押在上海寶山區看守所。他被控尋釁滋事罪，一審今日下午在寶山法院刑庭第三法庭開庭，該法院上周四（2日）已向其辯護律師李國蓓發開庭通知。

2022年11月26日新疆烏魯木齊大火，上海民眾聚集街頭悼念，引發全國多地抗議防疫政策的「白紙運動」。陳品霖在上海拍攝大量短片，製作《烏魯木齊中路》紀錄片，該片記錄民眾自發參加悼念烏魯木齊火災遇難者，進而改為要求防疫解封並提出政治訴求的「白紙運動」的過程和現場。

羈押逾年 最高囚10年

陳品霖在2023年11月下旬「白紙運動」一周年之際將紀錄片上傳網絡，不到一周，同月28日遭上海警方拘捕，其Twitter（現X平台）和YouTube頻道被註銷。與陳一同被捕的還有一名女子，女子後獲保釋，但陳一直遭刑事拘留，去年1月5日被上海市公安局寶山分局以「涉嫌尋釁滋事罪」正式批捕，同年2月18日被移送檢察院審查起訴。

陳品霖案去年4月3日已由上海市寶山區檢察院向上海市寶山區法院提起公訴。根據起訴書，陳品霖2022年11月26日晚在上海烏魯木齊中路用手機拍攝並保存「11•26」事件現場影片資料，2023年9月開始製作《烏魯木齊中路》紀念「白紙運動」一周年回顧紀錄片，同年11月27日完成，經多個境外平台推廣，其中Twitter瀏覽量達21萬次。

檢方指控陳品霖「明知是編造的虛假信息，在信息網絡上散佈，造成公共秩序嚴重混亂；轉發引用辱罵國家領導人言論，損害國家形象、嚴重危害國家利益」。根據內地刑法，尋釁滋事罪最高刑期為有期徒刑10年。