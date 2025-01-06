塞爾維亞部署華導彈系統 歐洲首國

專家稱戰力強 無損地區穩定

塞爾維亞國防部日前發表聲明表示，「通過用新的FK-3防空導彈系統武裝空軍和防空部隊，塞爾維亞的空域控制和保護系統獲顯著改善」。塞國防部同時還從不同角度配發FK-3的高清照片，包括傾斜發射模式。

FK-3是中國最新一代「紅旗-22」中程防空導彈的出口型。《環球時報》引述匿名內地軍事專家表示，FK-3防空導彈系統整體作戰能力較強，同時性價比高。且該型防空導彈用途廣泛，既可作為要地防空，也可作為野戰防空，其出口獲客戶國家認可，也是中國出口防空反導體系的「拳頭產品」。

「正因為這款導彈有其獨特的優勢，塞爾維亞通過公開對外展示，以顯示其有足夠的防空能力，對一些國家帶來的潛在威脅有足夠能力應對。」該專家還強調，中國對外軍貿以防禦性質為主，不會改變地區穩定。