保時捷門店紛結業 業界：油車不景擴

綜合內媒報道，鄭州金水保時捷城市服務中心負責人表示，上月13日正式關閉，實際從8月就不準備繼續經營，因「房租太高，一直賠錢」。唐山保時捷中心去年最後一天停業，業務交由天津空港保時捷中心跟進。

去年銷量跌三成

門店擬明年減至百

保時捷2011年正式進軍內地市場，近年陷入經營困難，2022年起銷量連年下滑，令中國市場成為其在全球唯一下滑的市場。去年5月，「保時捷中國」被指強行要求各地經銷商進貨、打價格戰，引發經銷商強烈反抗，中國區多名高管下半年換人。新任保時捷中國總裁潘勵馳表示，單純追求銷量增長並非公司目標。

據官方數據統計，保時捷去年在內地主要城市銷量按年跌幅約三成。有業內人士表示，豪華汽車品牌集體在華遭遇困境，從法拉利、林寶堅尼等頂級豪車，到車價30萬元人民幣級別市場的傳統三強「BBA」（平治、寶馬、奧迪）銷量均大跌。與此同時，在「以舊換新」政策支持下，內地新能源汽車年度產量、銷量均首次突破1000萬輛，新能源汽車銷量連續多月佔據市場半壁江山。