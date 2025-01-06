買俄貨成政治表態 奸商乘機炒作劏客

俄羅斯因俄烏戰爭被西方孤立，中國是俄國僅存的極少數貿易伙伴之一，加上中美角力、「中俄友誼無上限」等背景及論述，內地不少民眾購買俄貨，認為可藉此以真金白銀撐俄。其實，涉及到普通民眾衣食住行方面，俄羅斯輕工業不如中國，正宗俄貨的產量質量都難滿足商家胃口；如此，有不法商人通過炒作、包裝「俄羅斯」概念，提升「割韭菜」（內地網絡用語，相若「劏水魚」）的效率。

低風險高回報吸加盟

有人更進一步，不滿足於割消費者的「韭菜」，還要割商家的「韭菜」。據內媒報道，「俄羅斯商品館」各地雨後春筍般開店，集中在近半年，部分城市甚至同時擁七八間，覆蓋範圍也逐漸從北京、上海、廣州、深圳等大城市擴散到二三線城市。「澎湃新聞」評論文章指出，中國市場未知能否容納如此數量，各類連鎖經營式的「俄羅斯商品館」招商時往往以風險低、回報高吸引加盟，承諾利潤率遠高於一般食品零售。

明報記者