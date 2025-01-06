國產當進口 「俄貨店」掀打假 浙桂等地促商家整改 律師指涉虛假宣傳

俄人：真貨貴4倍 有商品聞所未聞

在上海生活的俄羅斯博主「小安在中國」上周五在短片平台「抖音」發片稱，「給你們看看中國人怎麽騙中國人」，找出多款她在家鄉從未見過的「俄貨」，拍片時遭店員驅趕。另一俄羅斯博主「gogo在上海」表示，上海徐匯區一間「俄羅斯商品館」出售的零食包裝上標註俄文「薯片」，價格牌寫着「香腸味脆脆酥」，售20元（人民幣，下同）；本報記者搜尋同款零食，網購平台稱其為「小麥脆餅」。

博主「俄羅斯珊珊和阿康」在廣東電白「俄羅斯商品館」發現，一款在俄羅斯常買的即食麵，當地售價折合人民幣2元，廣東則索價10元；另外發現，紅酒產自亞美尼亞、「提拉米蘇俄式蛋糕」產自中國。網民表示，這些博主「可能是在場唯一真正來自俄羅斯的」。博主「阿拉颯紗博士」表示，「俄羅斯商品館」所售商品中，真正俄國商品大約佔半。早前也有俄羅斯博主指出，在「俄羅斯商品館」出售的駱駝奶粉、牛筋腸等食品，在俄羅斯「根本不存在」。

席捲內地 南寧半年開近7間

內媒指出，「俄羅斯商品館」沒幾件商品是俄羅斯進口，有來自哈薩克、亞美尼亞等中亞、東歐國家，也有相當部分產自黑龍江、河北，貼上俄製標籤、在商品包裝印滿俄文，可賺數倍利潤。廣西南寧市場監管部門稱上周四（2日）檢查部分「俄羅斯商品館」，發現諸多問題，已要求商家立即整改；南寧已有至少7間此類門店，多屬近半年新開業。杭州拱墅區市場監管局表示，要求商家整改「俄羅斯商品館」等標識，嚴格查驗貨源，將商品按產地分區陳列，在顯眼位置標明產地，不得出現引人誤解的宣傳信息。

中國食品產業分析師朱丹蓬表示，部分商品先出口再進口，在俄羅斯轉一圈回到中國搖身一變成「俄貨」。上海律師夏海龍認為，將國產或產自其他國家的商品宣傳成俄羅斯進口食品屬虛假宣傳；若將「俄羅斯」作為對風味、種類的形容，應明確說明，不能誤導消費者。上海律師游雲庭表示，若店內大字寫有「俄羅斯商品」，實際只用非常小的字提示消費者屬國產，即涉嫌虛假宣傳。另有業內人士表示，可通過商品包裝上的條碼判斷產地，一般「46」開頭俄產，「69」開頭是國產。

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