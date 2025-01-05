酒店費貴 南北青年「換房過年」

「封面新聞」報道，住哈爾濱的侯雲浩想帶家人去福建過節，他在社交平台發布想要換房過節的帖子後，反應熱烈。「我的房子離冰雪大世界和太陽島雪博會都比較近，兩室一廳可以住4個人。沒有想到換的人這麼多。」他說，春節期間，冰雪大世界周圍的較好的酒店大牀房收費約千元，「春節7天直逼近萬元，換房就等於是賺了」。

去年就已經「換房旅遊」的楊嶸表示，自己從廣州換到了新疆，感覺比酒店便利，今年亦打算尋找合適的城市換房。不過在他所在的換房旅居群，很多網友曾賭輸了。「很多被放鴿子，假期臨近突然說計劃更改換不了。但是到了異鄉的深夜酒店已經訂不到。」這次楊嶸打算做兩手準備，盡量尋找可臨時退房的酒店。

像侯雲浩、楊嶸都屬於自找對象換房，專門做換房旅居第三方服務的業者表示，會尋找條件匹配的家庭，雙方互相了解各自的房屋情况、換房意圖，也會為換房的兩方簽訂協議，確立規則，包括入住時間、責任分工等。

律師：缺監督法律保障

對於這種做法，有網民表示「既省了錢，又能體驗不同城市的生活」，也有人稱風險難以承擔。有律師指出，這種換房旅居形式漏洞很大，缺乏監督平台和法律保障。換房入住無法識別他人身分，如何保障交換雙方的財產、私隱安全等如今無法解答，面臨一定風險。