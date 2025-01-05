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央視揭「免費領養」陷阱 「食死貓」仍背「貓貸」

【明報專訊】內地近年出現不少提供「免費領養」服務的寵物館，以領養貓咪為主，通過簽約分期購買貓糧、貓砂等寵物用品的形式，買家可以免費將貓帶回家。這一模式引發的紛爭不斷，央視昨日曝光免費領養陷阱重重，買家被要求綁定帳戶，一旦寵物死亡或出現其他問題，難以解除協議；甚至有黑心商家提供的是會令貓慢性死亡的貓糧。

央視昨報道，孟女士在一間萌寵領養館「免費領養」了一隻小貓，當時商家聲稱為了證明領養人有能力負擔開支，要求每月花389元（人民幣，下同）在店內買貓糧等寵物用品，還要消費13個月。沒料到簽訂合約後，小貓在領養第七日就出現問題，最後更搶救無效死亡。孟女士無法接受「貓財兩空」，但店員卻說，小貓的死亡是在七天「保固期」後，無法處理協議解除事宜。

記者以領養人身分，實地走訪北京一間「貓咪認養館」。商家稱，「寵物糧保障計劃」簽約價格400至600元不等，如果小貓意外死亡，店家會提供換貓服務，終止協議則要支付高額違約金。

黑心商家提供慢性毒糧 錢貨兩得

在投訴平台亦有不少「免費領養」糾紛，其中最多的是寵物死亡、生病後，領養人仍面臨繼續還款。報道更提到，有某商家公開賺錢「秘籍」，要餵食令貓慢性死亡的貓糧，「貓吃死了，主人才不會找你繼續要接下來的用品」，還稱每個月都能從買家帳戶扣錢。

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