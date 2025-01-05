央視訪軍事專家：四川艦最快明年底服役

四川艦上月27日舉行下水及命名儀式，至於何時投入練兵備戰，軍事專家邵永靈表示還需要一段時間。「首先它（四川艦）出塢了，就意味着整個的船體的整體結構的建造，包括動力系統都有了」，接下來要做的事情就是舾裝和調試，可能需要一年多，然後海試；倘一切特別順利，四川艦最快在2026年底服役，「如果稍微慢一點，2027年的年中我估計也沒問題了」。

2027年「八一」是中共建軍100周年，屆時預料有大規模慶典。近年中央軍委主席習近平多次提到要「實現建軍一百年奮鬥目標」，外界預計在建軍百年到來前，新型軍事裝備陸續有來。

稱殲35應搭載最新航母

去年11月，官方證實殲35A已服役中國空軍，隨後並在珠海航展上飛行亮相。艦載型殲35模型當時也現身展台。邵永靈形容「好馬配好鞍」，殲35作戰能力強大，「最理想狀態應該是搭載在最新航母上」，可以讓殲35的作戰能力發揮到極致。邵永靈提到，福建艦已海試5次，理論上已進入「艦機融合」階段，相信今年福建艦一定會有艦載機起降。

去年12月28日長江口深水航道管制，外界猜測為福建艦第六次海試，此後商用衛星及網民多次拍到相關畫面，顯示福建艦航母由長江口往北向黃渤海海域航行，並且甲板前方出現一架綠皮飛機，很大可能是從艦上彈射起飛，說明福建艦很可能已完成艦載機彈射測試。外媒分析，綠皮飛機可能是空警600預警機。