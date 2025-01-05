「京畿門戶」張家口街市大火8死15傷 出口猛火礙逃生 當局曾調研促加強消防安全

長排街市兩端出口皆着火

火災現場是「力廣標準化菜市場」，被兩長排房屋夾在中間，屬於後來搭建的鐵棚頂簡易平房建築，長近70米，主要出入口設在兩端。現場短片顯示，街市東西兩端大門位置火勢十分猛烈，大火封鎖整個出口，濃煙滾滾上升，天花、門框和招牌等物件不斷在燃燒中跌下，一名穿紅色大衣的女性市場人員一路小跑、哭着打電話報告情况，現場數名檔主站在火場邊，望着烈火無能為力。

橋西區政府昨下午通報，該街市大火在當天早上8時40分左右發生，消防、應急、醫療等部門隨後趕赴現場救援，現場明火在10時10分被撲滅，救援工作在12時50分結束，15名傷者目前無生命危險。

自媒體稱疑因電線老化引燃

居民：濃煙嚇人 關窗仍嗆鼻

當地民眾在新浪微博等社交平台留言，稱橋西區這次火災現場附近，本來是傳統馬路市集，後來政府整頓市容，建設了封閉式街市，稱之為「標準化菜市場」，把路邊檔集中統一管理。有網民稱，北方街市賣菜，會用棉被蓋住保溫保濕，而且這種簡易街市太冷，檔主都要使用電暖器。

有內地自媒體引述知情者稱，事故疑因電線老化而引燃易燃物，還有人稱聽到爆炸聲。由於街市裏雜物較多，加上早上是街市人流高峰期，現場多中老年人，且主要出入口設在兩端導致逃生通道不暢，場面混亂下，多人被濃煙嗆傷，甚至死亡。

街市附近社區居民表示，火警後濃煙特別嚇人，關着窗戶也擋不住嗆鼻氣味。有網民稱，自己母親早上去該街市買菜，剛走到門口就看到大火，嚇得趕忙往回跑，仍被濃煙裹挾熏黑，好在沒有受傷。

值得一提的是，在這次火災發生前，橋西區區委書記尚秀偉曾在元旦前就安全生產、消防安全、燃氣安全、供熱安全開展實地調研調查。

而張家口市消防救援支隊、民政局、文化和旅遊局也曾聯合發布元旦節前消防安全提示，要求各單位要落實重點陣地消防安全管理責任，加強消防檢查、巡查，及時消除火災隱患，確保消防設施及物資救援有效，確保疏散通道及安全出口暢通；完善消防疏散預散案並演練，加強員工消防安全培訓；嚴格管理電源、火源、氣源及可燃、易燃、易爆物品等。

張家口靠近北京市，向來有「京畿門戶」和「首都北大門」之稱，是蒙漢民族貿易交往的中心。2022年北京冬奧會時，張家口承辦大部分戶外雪上項目。

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