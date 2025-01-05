央視今起播反腐片 唐一軍王宜林等電視認罪

4集電視專題片《反腐為了人民》由中紀委宣傳部與央廣總台聯合攝製，今晚起在央視8時黃金檔播出。專題片選取了12個案例，其中唐一軍在鏡頭前表示，「看看我的所作所為，我真是無顏面對、無地自容」。王宜林則說：「（自己）成了貪官，又是一個政治騙子的俘虜，現在我身敗名裂。」

唐一軍、王宜林分別在去年4月、2月被查，最高檢察院同年10月以涉嫌受賄罪決定逮捕唐一軍，內蒙古檢察機關則於11月對王宜林涉嫌受賄案提起公訴。兩人案件一審迄今尚未開庭。

前宗教局長等「大虎」亦懺悔

其他懺悔「大老虎」包括前貴州省委書記孫志剛，受賄8.13億餘元人民幣遭判處死緩的他懺悔稱，「我確實是辜負了組織上的培養和信任，失守了底線，犯了嚴重的錯誤、罪行」。前中央統戰部副部長、國家宗教局長崔茂虎（判監11年）則說自己「就是對小事小節不太注意，最後小事就變成大事」。

出鏡的高幹還有前山東省政協副主席孫述濤（判無期徒刑），前中石油黨組副書記、副總經理徐文榮（判監14年）等。