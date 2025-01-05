立院鬥爭 民進黨團提「雙罷」 發動改選正副院長罷免41藍委 國民黨：正面迎戰

民進黨：罷免屬公民自主行動

台灣立法院會前日開會，民進黨團質疑韓國瑜不適任院長一職，提出改選立法院長。中央社報道，柯建銘昨日召開記者會，批評國民黨立委的存在只會讓台灣「亡國」，54席立委都不具論述能力，尤其推動立法院擴權法案時，根本沒立委講得出道理，認為「這些人存在對台灣一點價值都沒有」，並揚言大罷免潮一定會到來，未來黨團會不斷提案改選院長。

柯建銘表示，針對近日議會亂象，以目前民進黨立委議席（51席），已無法撼動「藍白合作賣台行為」，現在唯一能做的是喚起民意，讓民意沸騰，必須草船借箭、借力使力才能救台灣。

去年12月20日，在野的國民黨和民眾黨立委聯手通過《公職人員選舉罷免法》、《財政收支劃分法》及《憲法訴訟法》，當時一度爆發激烈肢體衝突，重演去年5月立法院職權行使法修法的混戰。兩次修法在野黨均以人數優勢表決通過法案。

據台灣《立法委員互選院長副院長辦法》，立法院正副院長改選條件是經三分之一以上立委提議，並由出席立委三分之二以上通過。目前民進黨51席立委議席佔比不到二分一。國民黨昨譴責民進黨已完全撕破和解的假面具，就是「要讓台灣陷入無止盡的對抗與惡鬥中」。國民黨不會畏戰，一定會正面迎戰惡意罷免操作。

民眾黨前主席柯文哲涉案遭二度羈押，民眾黨11日將走上街頭，國民黨主席朱立倫昨日表態響應，表示全力支持所有上街抗議綠色威權的朋友。柯建銘則批評對抗司法還要硬拗，國民黨及民眾黨會變成「光棍黨」，到時候立委被罷免到「沒半個人」。